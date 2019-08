Ron Vlaar baalt er behoorlijk van dat AZ donderdag ondanks veel kansen op 0-0 bleef steken tegen FC Mariupol in de derde voorronde van de Europa League. Coach Arne Slot vindt ook dat zijn ploeg had moeten winnen in Oekraïne.

"We hebben een goede wedstrijd gespeeld en veel kansen gecreëerd. Het is eigenlijk ongelooflijk dat we niet hebben gescoord", zegt de 34-jarige Vlaar tegen De Telegraaf.

"Op de laatste vijf minuten na controleerden we de wedstrijd. In de slotfase werden ze nog gevaarlijk uit een counter, maar in totaal hebben ze volgens mij slechts één keer op doel geschoten."

Bij de wedstrijd in Odessa kregen onder anderen Myron Boadu, Calvin Stengs en Thomas Ouwejan flinke mogelijkheden om te scoren namens AZ. In de tweede helft werd een treffer van Boadu terecht afgekeurd wegens hands.

"We hebben prima voetbal laten zien, maar we vergaten alleen te scoren", aldus Vlaar, die volgende week donderdag met AZ de return in Alkmaar tegen Mariupol speelt.

'Oekraïners hebben countervoetbal uitgevonden'

Trainer Slot sprak woorden van gelijke strekking. "Het bleef een wedstrijd, omdat het 0-0 was en vanwege de speelwijze waar Mariupol voor koos. Ze speelden extreem verdedigend en namen alle ruimtes weg met tien man rond de eigen 'zestien'", zei hij bij FOX Sports.

"Tegelijkertijd weet je - die Oekraïners hebben het countervoetbal uitgevonden - dat ze constant zullen loeren op die paar momenten die er kunnen komen. Gelukkig hebben we dat tot een minimum kunnen beperken. Dat is heel goed."

De return tussen AZ en FC Mariupol in het AFAS Stadion begint volgende week donderdag om 20.30 uur. Bij het bereiken van de play-offs van de Europa League wacht Royal Antwerp uit België of het Tsjechische Viktoria Plzen. Antwerp won de heenwedstrijd in het Bosuilstadion donderdag met 1-0.

Zondag gaat AZ eerst nog in de Eredivisie op bezoek bij RKC Waalwijk. De ploeg van Slot en Vlaar was afgelopen zondag in de eerste speelronde met 4-0 te sterk voor Fortuna Sittard.