Steven Berghuis vindt dat Feyenoord donderdag tegen Dinamo Tbilisi heeft laten zien waartoe het in staat is. De Rotterdammers wonnen thuis met 4-0 van de Georgiërs in de heenwedstrijd in de derde voorronde van de Europa League.

"Dit moet onze norm zijn. Ik weet niet of we dit over een heel seizoen kunnen vasthouden, maar iedereen heeft kunnen zien dat er genoeg potentie in dit team zit. Het begint er allemaal een beetje op te lijken", zei Berghuis, die tegen Tbilisi goed was voor een doelpunt en een assist.

Toch was de aanvaller ook wel verrast door het spel van Feyenoord. De thuisclub creëerde legio kansen en gaf op een paar afstandsschoten na niets weg, waardoor de eindstand van 4-0 (de laatste drie doelpunten vielen in de laatste tien minuten) niet eens geflatteerd was te noemen.

"Het is er tot nu toe niet echt uitgekomen. We zijn nog zoekende. Dat is ook wel logisch. We zitten midden in een proces. Een nieuwe trainer met nieuwe ideeën, spelers die gisteren nog werden aangetrokken, jonge talenten... Het heeft tijd nodig om dat alles tot één goed geheel te maken."

"Dit hadden we dan ook wel nodig. Dit is belangrijk voor de fase waarin we zitten. Iedereen groeide na de 2-0. Neem bijvoorbeeld die actie van Sam Larsson (hij leidde de 4-0 van Luciano Narsingh in met een fraaie 'akka', red.). Dat heeft met vertrouwen te maken. Het voelt ontzettend lekker."

'Kampioen worden wordt moeilijk'

Een van de kersverse aanwinsten van Feyenoord, Rick Karsdorp, riep woensdag bij zijn presentatie dat hij geen enkele reden ziet waarom de club dit seizoen niet kampioen zou kunnen worden, maar Berghuis tempert de verwachtingen rond de nummer drie van afgelopen seizoen een beetje.

"Kampioen worden wordt moeilijk, maar we willen wel langer meedoen dan vorig seizoen. Als we goede stappen kunnen zetten qua ontwikkeling, zien we wel waar dat toe leidt. In het ontwikkelen zit ook winst. Als ik vandaag naar jongens als Renato Tapia en Lutsharel Geertruida kijk, dan geniet ik daarvan."

"Ik hou me in elk geval niet bezig met wat de buitenwacht van ons denkt. Als ik daar wel op zou letten, dan praat ik mezelf alleen maar de put in en daar heb ik niet zo'n zin in. Het klopt dat we vooralsnog niet heel veel goede dingen hebben laten zien, maar dat heeft dus zo zijn redenen."

Vreugde na afloop bij Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

'Het zou mooi zijn als dit de eerste stap was'

Berghuis hoopt dat Feyenoord zich in de komende jaren vooral weer in Europa op de kaart zet. Hij wil niet nog een keer eenzelfde debacle als dat van een jaar geleden meemaken, toen de club zich in de derde voorronde van de Europa League blameerde tegen het Slowaakse AS Trencín.

"Zoiets is niet goed voor je loopbaan. Ik probeer spelers als Orkun Kökçü, Wout Burger en Tapia, die de potentie hebben voor het buitenland, dan ook bewust te maken van het belang van Europese duels. Ook voor de club is het enorm belangrijk. Spelers worden bij goede resultaten meer waard en spelers willen dan graag komen. Het zou mooi zijn als dit de eerste stap was."

De return tussen Dinamo Tbilisi en Feyenoord begint donderdag om 18.30 uur (Nederlandse tijd). Zondag om 14.30 uur speelt de ploeg van Stam in de Eredivisie om 14.30 uur uit tegen sc Heerenveen.

