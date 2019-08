PSV deed donderdagavond goede zaken in de derde voorronde van de Europa League door de heenwedstrijd tegen FK Haugesund nipt te winnen (0-1), maar trainer Mark van Bommel vindt dat zijn ploeg meer uit die wedstrijd had kunnen halen.

"Het was niet echt goed van onze kant", bekende Van Bommel na het duel in Noorwegen in gesprek met Veronica. "In de eindfase hadden we betere keuzes moeten maken. Maar we winnen wel met 0-1 en normaal gesproken moeten we nu gewoon doorgaan naar de play-offs."

De enige treffer van de wedstrijd kwam op naam van Steven Bergwijn, die in de 24e minuut een strafschop benutte. Hoewel PSV geen makkelijke avond beleefde tegen Haugesund, waren de beste kansen wel voor de bezoekers.

"Haugesund heeft op wat gevaarlijke momenten na geen echt grote kansen gehad", zag Van Bommel. "En wij lieten het juist liggen in de voorassist, zoals de steekpass. Dat mislukte te vaak en daardoor moesten we elke keer terug."

Baumgartl had geen zenuwen voor debuut

Van Bommel was wel tevreden over het debuut van aanwinst Timo Baumgartl. De Duitse verdediger, die onlangs voor 10 miljoen euro werd overgenomen van VfB Stuttgart, stond aan de aftrap en speelde de hele wedstrijd in Noorwegen.

Baumgartl was zelf ook wel te spreken over zijn eerste minuten in het shirt van PSV. "Ik had geen zenuwen, want al mijn teamgenoten zorgden ervoor dat ik me op mijn gemak voelde", zei hij tegen het Eindhovens Dagblad. "Het is duidelijk dat we nog beter moeten, maar deze zege geeft vertrouwen voor de volgende wedstrijden."

De return tussen PSV en Haugesund in het Philips Stadion staat volgende week donderdag op het programma. De Eindhovenaren stroomden aanvankelijk in de tweede voorronde van de Champions League in, maar FC Basel was daarin te sterk voor de nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen.