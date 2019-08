Trainer Jaap Stam is dik tevreden met de manier waarop Feyenoord donderdagavond ten strijde trok in de heenwedstrijd tegen Dinamo Tbilisi en met 4-0 won. Een plek in de play-offs van de Europa League kan de Rotterdammers daardoor bijna niet meer ontgaan.

"We hebben verdiend gewonnen", zei een trotse Stam na de wedstrijd in De Kuip tegen Veronica. "We domineerden, speelden goed aan de bal en zijn geduldig gebleven. Ook verdedigend stonden we heel sterk. Het zag er allemaal hartstikke mooi uit."

Feyenoord, dat vlak voor rust al met 1-0 leidde dankzij een treffer van Luis Sinisterra, toonde zich vooral in de slotfase uiterst effectief. Dankzij een eigen doelpunt, een benutte penalty van Steven Berghuis en een treffer van Luciano Narsingh vergrootte Feyenoord de marge in de laatste tien minuten naar vier.

"Ik voel aan mijn spelers dat ze hongerig zijn en graag willen", zegt Stam, die ondanks het krachtsverschil wel beducht was voor Dinamo Tbilisi. "Die jongens zijn goed, dat zag je bij vlagen als ze hun vrije man vonden. Als Tbilisi veel tijd geeft om te voetballen, kan je het moeilijk krijgen. Maar daar zijn we goed mee omgegaan."

'Heb veel in loopbaan meegemaakt'

Door de overtuigende overwinning lijkt de return van volgende week in Georgië een formaliteit. Toch wil Stam nog niet denken aan de play-offs, waarin Feyenoord het zal opnemen tegen het Zweedse IFK Norrköping of het Israëlische Hapoel Beer Sheva.

"Ik heb in mijn eigen loopbaan genoeg gekke dingen meegemaakt", waarschuwde de oud-verdediger. "Ook in Georgië zullen we heel scherp aan de wedstrijd moeten beginnen. Het wordt vooral belangrijk om te voorkomen dat we snel een tegendoelpunt krijgen."

De return tussen Feyenoord en Dinamo Tbilisi staat volgende week donderdag op het programma. De vijftienvoudig landskampioen speelt zondag in de Eredivisie eerst een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen.