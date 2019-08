Feyenoord staat met één been in de play-offs van de Europa League. De Rotterdammers wonnen donderdag in eigen huis de heenwedstrijd tegen het Georgische Dinamo Tbilisi in de derde voorronde van de Europa League overtuigend met 4-0.

Feyenoord heeft de uitstekende uitgangspositie voor de return van volgende week te danken aan doelpunten van Luis Sinisterra, Steven Berghuis (strafschop) en Luciano Narsingh en een eigen treffer van Daviti Kobouri.

De 2-0, 3-0 én de 4-0 vielen in de slotfase, net nadat Dinamo Tbilisi met een man minder op het veld kwam te staan. Invaller Akaki Shulaia kreeg eerst geel voor het in de tribune trappen van de bal en daarna rood voor een overtreding op Ridgeciano Haps.

Feyenoord kon nog niet beschikken over de kersverse aanwinsten Rick Karsdorp en George Johnston (beiden werden pas woensdag vastgelegd) en de geblesseerden Jens Toornstra, Nicolai Jørgensen en Dylan Vente.

De return in Tbilisi wordt zonder publiek gespeeld vanwege een straf van de UEFA voor de Georgische club. Mocht Feyenoord daar de 4-0 vasthouden, dan wacht in de play-offs een ontmoeting met het Zweedse IFK Norrköping of het Israëlische Hapoel Beer Sheva. De heenwedstrijd in Zweden eindigde in 1-1.

Feyenoorders vieren een van de vier treffers. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord heeft geen kind aan zwak Dinamo Tbilisi

Feyenoord had van meet af aan geen kind aan het zwakke Dinamo Tbilisi. De thuisclub domineerde en kreeg ook meteen de nodige kansen, maar telkens stond het vizier niet op scherp, waardoor Feyenoord zichzelf behoorlijk tekortdeed.

Sam Larsson kreeg de grootste mogelijkheid. De aanvaller ontving de bal na een matige redding van Dinamo Tbilisi-doelman José Perales op een schuiver van Berghuis zomaar voor zijn voeten en schoot vervolgens van dichtbij hoog over.

Nadat ook Ridgeciano Haps (dit keer wel een goede redding van Perales Najera), Berghuis (schot geblokt) en Eric Botteghin (kopbal over) gevaar stichtten in de openingsfase, ging de storm van Feyenoord liggen en kon Dinamo Tbilisi even naar adem happen.

Dat duurde niet al te lang, want in de laatste tien minuten voor rust zette Feyenoord weer aan en dat leverde ook de langverwachte 1-0 op. Sinisterra schoot eerst nog veel te slap in, maar tikte even later wel kundig binnen na een fraaie aanval over vele schijven.

Steven Berghuis speelde een sterke wedstrijd. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord blijft op jacht gaan naar meerdere doelpunten

In het restant van de eerste helft bleef Feyenoord vol op jacht gaan naar de 2-0 en daarmee misschien wel de genadeklap voor Dinamo Tbilisi. Orkun Kökcü had daar voor kunnen zorgen, maar hij schoot na een heerlijke pass van Berghuis in het zijnet.

In de tweede helft was het spelbeeld hetzelfde. Feyenoord drong het machteloze Dinamo Tbilisi ver terug op de eigen helft en weer was het Kökcü die al snel de 2-0 op zijn schoen had, maar hij schoot in vrijstaande positie slordig over.

Na een uur spelen werd Feyenoord vermoeid en dat gaf Dinamo Tbilisi zowaar de gelegenheid om ook aan aanvallen te denken. Dat resulteerde nog bijna in de 0-1, ware het niet dat keeper Kenneth Vermeer alert reageerde bij een schot van Nodar Kavtaradze.

Terwijl Feyenoord zich ogenschijnlijk al had verzoend met de 1-0, kreeg de wedstrijd in de slotfase een opmerkelijke wending. Dinamo Tbilisi kwam door de domme acties van Shulaia met tien man te staan, waarna Feyenoord optimaal profiteerde van dat voordeel.

Kobouri tikte een vrije trap van Berghuis in zijn eigen doel en diezelfde Berghuis schoot een penalty een tikkeltje gelukkig binnen. Invaller Narsingh bepaalde de eindstand zelfs nog op 4-0 door van dichtbij binnen te tikken na een fraaie aanval, waardoor de return alleen van belang lijkt te zijn voor de statistieken.

