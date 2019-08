AZ is er niet in geslaagd om de heenwedstrijd tegen FC Mariupol in de derde voorronde van de Europa League te winnen. De ploeg van coach Arne Slot speelde donderdag in Oekraïne met 0-0 gelijk.

AZ was de betere ploeg in Odessa, maar verzuimde de vele kansen te benutten. Onder anderen Calvin Stengs en Thomas Ouwejan waren enkele keren dicht bij de openingstreffer.

Volgende week donderdag staat de return in het AFAS Stadion op het programma. Mochten de Alkmaarders zich plaatsen voor de laatste voorronde, dan is Royal Antwerp uit België of het Tsjechische Viktoria Plzen de volgende tegenstander.

Ook PSV en Feyenoord komen in actie in de derde voorronde van de Europa League. De Eindhovenaren wonnen donderdag in Noorwegen met 0-1 van FK Haugesund en de Rotterdammers spelen op dit moment in De Kuip tegen Dinamo Tbilisi uit Georgië.

Stengs en Ouwejan dicht bij openingstreffer

In de eerste helft dicteerde AZ het spel in het Chornomorets Stadion en dat resulteerde na een kleine twintig minuten bijna in de openingstreffer voor de bezoekers. Een schot van Stengs werd door doelman Rustam Khudzhamov ternauwernood over de lat getikt.

Mariupol loerde op de counter en kwam er heel af en toe uit, maar de Oekraïners creëerden nauwelijks kansen. Aan de andere kant was Ouwejan enkele minuten voor rust wel dicht bij de 0-1 met een vrije trap die net naast ging.

AZ kwam goed uit de kleedkamers en stichtte vroeg in de tweede helft meteen gevaar. Zo werd een schot van Stengs met de nodige moeite gered door Khudzhamov en haalde Sergiy Gorbunov in de daaropvolgende corner een kopbal van Myron Boadu van de lijn.

Voor de appgebruikers: klik op de tweet voor een video van de vrije trap.

Treffer Boadu afgekeurd wegens hands

Niet veel later vond Boadu met een halve omhaal wel het doel namens de Noord-Hollanders, maar die treffer werd terecht afgekeurd wegens hands. De jonge spits beroerde voor zijn fraaie actie de bal met zijn arm.

AZ bleef ook daarna jagen op een doelpunt, maar Khudzhamov hield Mariupol vervolgens op de been met fraaie reddingen op afstandsschoten van Ouwejan, Stengs en Oussama Idrissi.

Pas een kwartier voor tijd zorgde invaller Vyacheslav Tankovskiy voor het eerste schot op doel van Mariupol, maar keeper Marco Bizot kende geen problemen met de inzet. Ook AZ slaagde er niet meer in om het doel te vinden, al was Boadu met een schuiver voorlangs nog dicht bij een treffer.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Europa League