PSV heeft donderdag een belangrijke stap richting de play-offs van de Europa League gezet. De Eindhovenaren wonnen de heenwedstrijd bij het Noorse FK Haugesund in de derde voorronde met 0-1.

Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van Steven Bergwijn, die in de 24e minuut een strafschop benutte. Haugesund kwam er ook enkele keren gevaarlijk uit tegen het bij vlagen povere PSV, maar slaagde er niet in te scoren voor eigen publiek.

Bij PSV maakte verdediger Timo Baumgartl zijn debuut. De 23-jarige Duitser, die onlangs voor circa 10 miljoen euro werd overgenomen van VfB Stuttgart, deed de hele wedstrijd mee in Haugesund.

De return in het Philips Stadion wordt volgende week gespeeld. PSV is veroordeeld tot de Europa League, omdat de ploeg van trainer Mark van Bommel onlangs door FC Basel werd uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Champions League.

Als PSV in de return tegen Haugesund overeind blijft, neemt de nummer twee van afgelopen Eredivisie-seizoen het in de beslissende play-offs op tegen Austria Wien of Apollon Limasol. Limasol won de heenwedstrijd in Oostenrijk met 1-2.

PSV onder druk in beginfase

PSV had het in de beginfase al moeilijk tegen Haugesund. De Noorse middenmoter begon fel en zette de Eindhovense defensie, met debutant Baumgartl naast Nick Viergever in het centrum, aardig onder druk. Het leidde weliswaar tot hachelijke momenten voor het doel van Jeroen Zoet, maar PSV bleef overeind.

Na twintig minuten was het zelfs raak voor de bezoekers. De PSV'ers, die al eens tevergeefs appelleerden voor hands in het strafschopgebied, zagen de bal in de 23e minuut alsnog op de stip gaan, nadat een schot van Gastón Pereiro met de arm was geblokt. Bergwijn ging achter de bal staan en maakte geen fout vanaf 11 meter.

Het belangrijke uitdoelpunt zorgde zichtbaar voor vertrouwen bij PSV. De bezoekers kwamen beter in de wedstrijd en creëerden meer mogelijkheden. Donyell Malen was het dichtst bij de 0-2, maar de aanvaller zag zijn poging gekeerd worden door doelman Helge Sandvik.

PSV-aanvoerder Pablo Rosario vecht een duel uit. (Foto: Pro Shots)

Malen krijgt beste kansen bij PSV

Vlak na rust was de twintigjarige Malen, die deze week zijn contract met vier jaar verlengde, weer dicht bij een treffer. De aanvaller dook na een fraaie steekpass van Bruma gevaarlijk op voor het doel van Sandvik en schoot vanaf de linkerkant nipt voorlangs.

Het was een van de weinig momenten in de tweede helft dat PSV aanvallende intenties toonde. De bezoekers hanteerden een te laag tempo en daarom greep Van Bommel na een uur in met een dubbele wissel (Hirving Lozano voor Bruma en Cody Gakpo voor Pereiro). Veel beter werd het overigens niet bij PSV.

Haugesund kwam er soms gevaarlijk uit, maar het ontbrak de thuisploeg aan grote kansen. Kristoffer Velde kon na ruim een uur bijna de gelijkmaker maken, maar zijn harde schot ging over en naast. PSV, dat verzuimde in de omschakeling toe te slaan, hield de nul en kan met vertrouwen toeleven naar de return.

