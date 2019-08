Leroy Sané kan maanden niet in actie komen voor Manchester City. De aanvaller, die de laatste weken in verband werd gebracht met een transfer naar Bayern München, heeft de voorste kruisband van zijn rechterknie afgescheurd.

Sané liep de zware blessure zondag op in het duel met Liverpool (winst na strafschoppen) om de Community Shield. De 23-jarige Duitser stond aan de aftrap op Wembley, maar moest zich in de dertiende minuut laten wisselen voor Gabriel Jesus.

Na meerdere onderzoeken is gebleken dat Sané een zware knieblessure heeft. Hij gaat deze week nog onder het mes en zal normaal gesproken dit kalenderjaar niet meer in actie komen, meldt City op de website.

Door de zware kwetsuur lijkt een transfer van Sané deze zomer uitgesloten. Bayern München toonde concrete interesse in de vleugelspeler en trainer Niko Kovac van 'Der Rekordmeister' liet zich zelfs ontvallen dat hij optimistisch is over de kansen van Bayern om Sané los te weken bij City.

City begint zaterdag aan nieuw Premier League-seizoen

Sané speelt sinds de zomer van 2016 voor de Premier League-club, die hem destijds overnam van Schalke 04. De 21-voudig international speelde tot dusver 134 officiële wedstrijden voor City en was daarin goed voor 39 treffers en 45 assists.

Manchester City kan niet meer de transfermarkt op voor een vervanger van de zwaar geblesseerde Sané, want de markt in Engeland is sinds donderdag 18.00 uur gesloten.

De ploeg van manager Josep Guardiola, die de laatste twee seizoenen kampioen van Engeland werd, begint het nieuwe Premier League-seizoen zaterdag met een uitwedstrijd tegen West Ham United.

Bekijk het programma in de Premier League