PSV begint donderdag met Timo Baumgartl aan de heenwedstrijd tegen FK Haugesund in de derde voorronde van de Europa League. De Duitse verdediger maakt in Noorwegen zijn debuut voor de Eindhovenaren.

De 23-jarige Baumgartl werd deze zomer voor 10 miljoen euro overgenomen van VfB Stuttgart. Hij zat afgelopen zaterdag tegen FC Twente (1-1) voor het eerst bij de selectie, maar bleef negentig minuten op de bank in de Grolsch Veste.

Trainer Mark van Bommel geeft Baumgartl nu een basisplaats en dat gaat ten koste van de Australiër Trent Sainsbury. De Duitser vormt tegen Haugesund een defensief centrum met Nick Viergever.

Net als tegen Twente zit Hirving Lozano op de bank bij PSV. Van Bommel kiest wederom voor een voorhoede bestaande uit Steven Bergwijn, Bruma en Donyell Malen, die deze week zijn contract bij PSV met vier jaar verlengde.

De wedstrijd tussen Haugesund en PSV begint om 19.00 uur. De return staat een week later op het programma in het Philips Stadion. PSV is veroordeeld tot de Europa League door het verloren tweeluik tegen FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League.

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Baumgartl, Viergever, Sadílek; Rosario, Gutierrez, Pereiro; Bergwijn, Malen en Bruma.

Svensson keert terug in basis AZ

Bij AZ is er ook slechts één wijziging voor de eerste wedstrijd tegen het Roemeense Mariupol. De van een blessure herstelde rechtsback Jonas Svensson keert terug in de basis en dat gaat ten koste van Yukinari Sugawara.

AZ, dat in de tweede voorronde van de Europa League over twee wedstrijden te sterk was voor het Zweedse BK Häcken, begon zondag ook met een goed gevoel aan de Eredivisie. De ploeg van trainer Arne Slot won met 4-0 van Fortuna Sittard en mag zich na één speelronde koploper noemen.

De wedstrijd tussen AZ en Mariupol begint om 19.00 uur in Roemenië. Feyenoord is de derde Nederlandse club die donderdag in actie komt; de Rotterdammers beginnen het tweeluik in de derde voorronde met een thuiswedstrijd tegen Dinamo Tbilisi.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Vlaar, Wuytens, Wijndal; Koopmeieners, Midtsjø, Ouwejan; Stengs, Boadu en Idrissi.