Romelu Lukaku zet zijn loopbaan voort bij Internazionale. De Italiaanse club neemt de Belgische spits donderdag voor een recordbedrag van naar verluidt 80 miljoen euro over van Manchester United.

Met de transfersom wordt het vorige recordbedrag verpulverd. Het vorige transferrecord van Inter stond op naam van Christian Vieri, die Lazio in 1999 voor 47 miljoen euro verruilde voor de 'Nerazzurri'.

De 26-jarige Lukaku tekent een contract voor vijf seizoenen in Milaan. Bij Manchester United had hij nog een verbintenis tot de zomer van 2022.

"Inter was de enige club waar ik heen wilde, omdat Inter 'Niet Voor Iedereen' is", zegt de 81-voudig international op de website van zijn nieuwe club. "Ik ben hier om de 'Nerazzurri' terug naar de top te brengen."

De transfer van Lukaku hing al enige tijd in de lucht, maar Inter en United konden eerder niet tot overeenstemming komen. Woensdag kwam daar verandering in en donderdag doorstond hij de medische keuring.

Lukaku hield conditie op peil bij Anderlecht

Lukaku werd in de zomer van 2017 door United overgenomen van Everton, maar had geen toekomst meer op Old Trafford. Eerder deze week hield hij zelfs zijn conditie op peil bij zijn oude club Anderlecht.

Bij United speelde Lukaku in twee jaar tijd 96 officiële wedstrijden, waarin hij 42 doelpunten maakte. Vorig seizoen was hij in 45 duels goed voor 15 treffers. Behalve bij United, Everton en Anderlecht stond de Belg onder contract bij Chelsea, dat hem ook een seizoen verhuurde aan West Bromwich Albion.

Inter is deze zomer behoorlijk actief op de transfermarkt. Eerder haalde de Milanese club al onder anderen Diego Godín (Atlético Madrid), Valentino Lozaro (Hertha BSC), Matteo Politano (Sassuolo) en Ionut Radu (Genoa).

Lukaku kan zaterdag zijn officieuze debuut maken voor Inter, als de ploeg van coach Antonio Conte het in een vriendschappelijke wedstrijd opneemt tegen Valencia. Op maandag 26 augustus begint voor de Italiaanse club het nieuwe seizoen in de Serie A met een thuiswedstrijd tegen Lecce.