Ben Rienstra verruilt sc Heerenveen voor een Turks avontuur. De aanvoerder van de Friezen gaat naar Kayserispor. Sparta Rotterdam raakt de talentvolle aanvaller Halil Dervisoglu in de winterstop kwijt aan Brentford.

De overgang van Rienstra van Heerenveen naar Kayserispor is nog niet helemaal rond. De Friese club meldt donderdag dat een akkoord is bereikt, maar dat de laatste formaliteiten nog moeten worden afgerond.

De 29-jarige Rienstra gaat een contract voor twee jaar tekenen in Turkije. Zijn verbintenis bij Heerenveen loopt nog twee jaar door en dus moet Kayserispor een transfersom betalen.

De middenvelder speelde een seizoen bij Heerenveen, waar hij na het vertrek van Dave Bulthuis aanvoerder werd. Kayserispor, dat afgelopen seizoen tiende werd in de Turkse Süper Lig, wordt Rienstra's eerste club in het buitenland.

De voormalig jeugdinternational speelde naast Heerenveen voor Heracles Almelo, PEC Zwolle, AZ en Willem II.

Zondag tegen Heracles Almelo (0-4-zege) was Ben Rienstra nog captain van Heerenveen. (Foto: Pro Shots)

Ook transfer Dervisoglu bijna rond

De transfer van Rienstra is per direct, maar Dervisoglu gaat per 1 januari pas naar Brentford. De negentienjarige aanvaller is donderdag in Londen voor een medische keuring.

Het is niet duidelijk hoeveel Brentford betaalt voor Dervisoglu, die nog tot medio 2021 onder contract staat bij Sparta. "Brentford heeft het bedrag neergelegd dat wij voor ogen hadden", zegt Henk van Stee, technisch directeur van Sparta, donderdag tegen FOX Sports.

Dervisoglu brak vorig seizoen door op Het Kasteel. In 34 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie scoorde de geboren Rotterdammer tien keer en hij was ook trefzeker in de finale van de play-offs tegen De Graafschap. Hij had daarmee een belangrijk aandeel in de promotie van Sparta naar de Eredivisie.

Dervisoglu kiest met Brentford voor de nummer elf van het afgelopen seizoen in het Championship, het tweede niveau in Engeland. De club speelde nog nooit in de Premier League.

Brentford wilde Dervisoglu eigenlijk per direct overnemen, maar Sparta wilde dat niet. "We zijn blij dat Halil tot de winterstop hier blijft", vertelt Van Stee. "We willen namelijk in de Eredivisie blijven en nu hebben we nog een aantal maanden om een vervanger voor hem te vinden."

Dervisoglu maakte afgelopen zondag tegen Feyenoord zijn Eredivisie-debuut voor Sparta. De ploeg van trainer Henk Fraser speelde met 2-2 gelijk in De Kuip.

Halil Dervisoglu. (Foto: Pro Shots)