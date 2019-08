AZ-coach Arne Slot rekent donderdag in het duel in de derde voorronde van de Europa League tegen FC Mariupol weer op Jonas Svensson.

De rechtsback ontbrak vorige week in de duels met BK Häcken (tweede voorronde EL) en Fortuna Sittard (Eredivisie) vanwege een blessure, maar de Noor traint weer volop mee.

"Jonas heeft gisteren volledig meegetraind en heeft dat vanavond ook gedaan", zei Slot woensdag op de clubwebsite. "Dat ziet er dus goed uit. Natuurlijk is het kort na een blessure afwachten hoe iemand de trainingen doorkomt. Gisteren was dat goed en dat verwachten we nu ook."

Slot kan in Odessa, waar de wedstrijd gespeeld wordt, niet beschikken over Ferdy Druijf. De reservespits is ziek achtergebleven in Alkmaar.

AZ was in de tweede voorronde BK Häcken de baas. (Foto: Pro Shots)

'Mariupol houdt van counteren'

De coach weet wat de sterke punten van Mariupol zijn. "Ze hebben een sterke spits, die ze zowel in de lucht als in de diepte kunnen aanspelen. Dat doen ze dan ook vaak."

AZ oefende in de voorbereiding al tegen FC Oleksandria, een andere Oekraïense ploeg. Mariupol speelde afgelopen weekend nog tegen die club. "Ze hebben een vergelijkbare speelstijl, dus we weten wat we kunnen verwachten. Beide clubs houden van counteren en kunnen dat ook goed", aldus Slot.

Het duel tussen FC Mariupol en AZ begint donderdag om 19.00 uur. De return is een week later in Alkmaar. Bij winst wacht AZ in de play-offs het Belgische Royal Antwerp of het Tsjechische Viktoria Plzen.

