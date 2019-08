Galatasaray heeft woensdag beslag gelegd op de Turkse Super Cup. De ploeg won met Ryan Babel in de basis met 1-0 van Akhisar Belediyespor.

Younes Belhanda was in het Eryaman Stadion in Ankara vlak voor rust de maker van het enige doelpunt. De Marokkaan schoot de bal fraai in de verre hoek achter de kansloze doelman.

Babel, die sinds deze zomer voor de Turkse topclub uitkomt, speelde de hele wedstrijd. Ryan Donk mocht in blessuretijd invallen.

Galatasaray won vorig seizoen zowel de landstitel als de beker in Turkije. Akhisar, dat als laatste eindigde in de competitie en degradeerde, werd in die finale verslagen maar mocht als runner-up deelnemen aan de Super Cup.

Met de zege neemt Galatasaray ook revanche voor de verloren Super Cup van vorig jaar, toen de twee ploegen ook al tegen elkaar speelden. Akhisar was toen na strafschoppen de betere.