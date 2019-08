Tonny Vilhena lijkt deelname aan de Champions League met zijn nieuwe club FC Krasnodar te kunnen vergeten. De Russische ploeg ging woensdag thuis met 0-1 ten onder tegen FC Porto.

Het winnende doelpunt in het Krasnodar Stadion werd vlak voor tijd gemaakt door Sérgio Oliveira. Krasnodar moet daarom volgende week stunten in Portugal om de play-offs te bereiken voor een plek in de groepsfase van het miljoenenbal.

Vilhena, die deze zomer Feyenoord verliet voor een avontuur in Rusland, stond de hele wedstrijd op het veld. Ook voormalig Eredivisie-spelers Marcus Berg (PSV en FC Groningen) en Younes Namli (sc Heerenveen en PEC Zwolle) stonden aan de aftrap bij Krasnodar. Ari (ex-AZ) viel in.

Bij de Portugezen was voormalig Roda JC-middenvelder Danilo Pereira aanvoerder. Hij had voormalig FC Twente-speler Jesús Corona naast zich op het middenveld.

De return in Porto staat voor volgende week dinsdag om 21.00 uur op het programma.

Ricky van Wolfswinkel ging met Basel thuis ten onder tegen LASK Linz. (Foto: Pro Shots)

Van Wolfswinkel en Elia verloren ook thuis

Ricky van Wolfswinkel verloor met FC Basel eveneens thuis. De ploeg die in de tweede ronde nog PSV de baas was, zag LASK Linz er met een 1-2-zege vandoor gaan.

Gernot Trauner en João Klauss scoorden voor de Oostenrijkers, waarna Luca Zuffi iets terugdeed. Van Wolfswinkel, die naar verluidt in belangstelling van Feyenoord staat, speelde het hele duel voor de Zwitsers.

Ook voor Eljero Elia lijkt de derde voorronde het eindstation te worden. De aanvaller ging met Basaksehir thuis ten onder tegen Olympiakos: 0-1.

Giorgos Masouras was vlak na rust de maker van het enige doelpunt. Edin Visca had in blessuretijd voor 1-1 moeten zorgen, maar de strafschop van de Bosniër werd gekeerd. Elia viel twintig minuten voor tijd in.

Celtic verschafte zich met een 1-1-gelijkspel bij CFR Cluj wel een goede uitgangspositie. James Forrest maakte de openingstreffer van Mario Rondón ongedaan.

