De Tunesische club Espérance de Tunis is alsnog uit geroepen tot winnaar van de Afrikaanse Champions League-finale. De disciplinaire commissie van de Afrikaanse bond (CAF) heeft dat woensdag bepaald.

Daarmee is een eerdere beslissing van het uitvoerend comité van de CAF omgedraaid. Die bepaalde dat de tweede wedstrijd van de finale tussen Espérance en het Marokkaanse Wydad Casablanca moest worden overgespeeld. Het eerste duel was in 1-1 geëindigd.

Eind mei werd het duel in het Tunesische Radès bij een 1-0-voorsprong voor Espérance anderhalf uur lang stilgelegd en uiteindelijk gestopt vanwege ophef rondom de videoscheidsrechter.

Namens Wydad leek Walid El Karti namelijk voor de gelijkmaker te zorgen, maar de Gambiaanse arbiter Bakary Gassama keurde de treffer onterecht af wegens buitenspel en weigerde de videobeelden te bekijken. Later bleek dat de VAR al de hele wedstrijd niet werkte. Wydad weigerde daarop verder te spelen.

Wydad krijgt ook boete

De CAF bepaalde daarop dat het duel over moest worden gespeeld, maar Espérance vocht die beslissing aan bij het internationaal sporttribunaal CAS. Dat orgaan bepaalde dat het uitvoerend comité van de CAF niet het recht had om te beslissen de wedstrijd te laten overspelen.

De disciplinaire commissie heeft nu besloten dat Wydad de wedstrijd heeft verloren, omdat de spelers niet verder wilden spelen. De club krijgt bovendien een boete van 20.000 dollar (een klein 18.000 euro) voor het verlaten van het speelveld.

Door de beslissing is Espérance automatisch winnaar van de Champions League. De club was in 2018 ook al de sterkste van Afrika. Ook mag Espérance eind dit jaar meedoen aan het WK voor clubs in Qatar.