PSV-trainer Mark van Bommel weet dat zijn ploeg in derde voorronde van de Europa League tegen FK Haugesund de grote favoriet is. De coach stelt dat zijn team dan ook tot in de puntjes voorbereid is.

"Je moet respect hebben voor je tegenstander", zei de coach woensdag op de persconferentie. "We spelen allebei kwalificatiewedstrijden voor de Europa League. Het maakt niet uit wie de sterkste is. Wij willen winnen en Haugesund ook."

Winnen gaat PSV dit seizoen nog niet goed af. Zo werd de ploeg in de tweede voorronde van de Champions League uitgeschakeld door FC Basel, verloor PSV van Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal en hield FC Twente de ploeg in de eerste competitiewedstrijd op 1-1.

"We willen winnen, dus ook morgen", merkte Van Bommel op. "Het maakt niet uit of je in een winnende fase zit, je wil de volgende wedstrijd winnen. Voor Haugesund is het een grote wedstrijd, maar voor ons ook. Wij willen door. We moeten ons op iedere wedstrijd goed voorbereiden, ongeacht of je in de Champions League, Eredivisie of Europa League speelt"

Hirving Lozano begon tegen FC Twente als reserve. (Foto: Pro Shots)

'Perspectief Lozano kan veranderen'

De coach liet in het midden of Hirving Lozano donderdag in het Haugesund Stadion weer in de basis begint. Tegen FC Twente zat de Mexicaan tot zijn eigen ongenoegen op de bank.

"Voor iedere speler kan het perspectief veranderen. Lozano is fit", zei Van Bommel daarover. "Ik heb tegen Twente gewoon een andere keuze gemaakt. Als ik bij iedere speler die niet speelt uitleg moet geven, blijf ik bezig. Het is mijn keus. Ik dacht dat ik met dat team de meeste kans maakte om te winnen."

Van Bommel benadrukte dat Derrick Luckassen om sportieve redenen buiten de selectie is gelaten. De verdediger stond begin dit seizoen nog in de basis. "Hij is fit, maar wij kunnen maar achttien spelers op papier zetten." Zo is de nieuwe aanwinst Timo Baumgartl wel mee.

De wedstrijd tussen Haugesund en PSV begint donderdag om 19.00 uur. Als PSV wint, speelt de ploeg in de play-offs om een ticket voor de groepsfase van de Europa League tegen het Oostenrijkse Austria Wien of Apollon Limassol uit Cyprus.

Bekijk het programma in de derde voorronde van de Europa League