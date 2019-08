Ajax kan ook zeker komend seizoen beschikken over David Neres. De gewilde vleugelspits heeft zijn contract bij de Amsterdammers verlengd tot medio 2023. Mogelijk volgt ploeggenoot Hakim Ziyech zijn voorbeeld.

De Braziliaan stond in de belangstelling van verschillende Europese topclubs, maar heeft alsnog zijn verbintenis bij de ploeg van coach Erik ten Hag verlengd. Naar verluidt zaten onder meer Napoli en Atlético Madrid achter de linkspoot aan.

Neres, die afgelopen seizoen zijn debuut in de Braziliaanse nationale ploeg maakte, stond nog tot 2022 onder contract bij de landskampioen. In 101 officiële wedstrijden voor Ajax was de aanvaller goed voor 29 doelpunten.

De 22-jarige vleugelspits speelt sinds januari 2017 voor Ajax, dat hem voor 12 miljoen euro van São Paulo overnam. De Amsterdamse clubleiding wees afgelopen winter nog een bod van zo'n 40 miljoen euro uit China af.

Neres wist zich afgelopen seizoen op te werken tot Braziliaans international. (Foto: Pro Shots)

'Ajax wil ook Ziyech aan zich binden'

Ajax is er alles aan gelegen om een groot deel van de kern van het succesvolle afgelopen seizoen bijeen te houden. Met het vertrek van Frenkie de Jong (FC Barcelona) en Matthijs de Ligt (Juventus) verloor de ploeg al twee basisspelers. Daar komen vermoedelijk Lasse Schöne (Genoa) en Donny van de Beek (Real Madrid) nog bij.

Ziyech kan volgens verschillende media, waaronder AD, VI en De Telegraaf, het voorbeeld van Neres volgen. Ajax hoopt de Marokkaanse international eveneens een verbeterd contract te laten tekenen. Gesprekken daarover lopen met zijn zaakwaarnemer Mustapha Nakhli. Ziyech wees eerder Sevilla af, omdat die club volgens hem geen stap omhoog is.

De Amsterdammers zitten nu al een cruciale fase van het seizoen, waarin de ploeg zich wederom hoopt te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Vorig jaar bereikte de ploeg de halve finale van het miljoenenbal.

Dinsdag speelde Ajax in het uitduel in de derde voorronde met 2-2 gelijk tegen PAOK. De return is volgende week.

