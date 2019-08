Paul Gladon speelt de komende twee jaar voor Willem II. De 27-jarige spits zat sinds zijn vertrek bij FC Groningen zonder club en komt dus transfervrij over. ADO Den Haag versterkt zich met Bilal Ould-Chikh, die na een proefperiode eveneens voor twee jaar tekent.

Gladon doorstond woensdag de medische keuring en zet donderdag zijn handtekening onder de tweejarige verbintenis, waarna hij direct aansluit bij de selectie, meldt Willem II.

Willem II is al de vierde club voor Gladon in vier seizoenen. Hij vertrok in het seizoen 2016/2017 van Heracles Almelo naar Wolverhampton Wanderers, waarvoor hij maar weinig speelde. De aanvaller werd vervolgens uitgeleend aan Sint-Truiden en speelde het afgelopen half jaar voor FC Groningen.

Gladon, die ook nog voor Sparta Rotterdam en FC Dordrecht uitkwam, was afgelopen seizoen vijf keer trefzeker voor de Groningers.

De spits is blij dat hij voor langere tijd heeft kunnen tekenen bij de club van trainer Adrie Koster. "De afgelopen jaren heb ik bij verschillende clubs gezeten, maar nu heb ik behoefte aan meer stabiliteit. Die heb ik hier bij Willem II met een tweejarig contract gevonden."

Willem II is het nieuwe Eredivisie-seizoen goed begonnen. De eerste competitiewedstrijd werd direct met 3-1 gewonnen van PEC Zwolle. Zaterdag speelt de ploeg om 20.45 uur tegen Vitesse.

Bilal Ould-Chikh liep eerder al stage bij Vitesse. (Foto: Pro Shots)

ADO legt proefspeler Ould-Chikh vast

De 22-jarige Ould-Chikh was sinds vorige week op proef bij ADO, nadat een stage bij Vitesse op niets was uitgelopen. Hij wist de clubleiding van de Hagenaars wel te overtuigen en tekent voor twee jaar.

De aanvaller maakte al op zestienjarige leeftijd zijn debuut in de Eredivisie bij FC Twente. Hij vertrok vervolgens al snel naar Benfica, maar bij de Portugese topclub kwam het niet tot een doorbraak.

Manager voetbalzaken Jeffrey van As van ADO hoopt dat het talent van Ould-Chikh er in Den Haag wel uitkomt. "Wij zijn ervan overtuigd dat hij hier volledig tot bloei kan komen en van waarde kan zijn voor onze ploeg. Hij bezit kwaliteiten die we absoluut zochten: creativiteit, een goede voorzet en een verrassende actie."

ADO speelt zondag om 20.00 uur uit bij PSV. De eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen FC Utrecht werd met 2-4 verloren.

