Feyenoord-trainer Jaap Stam hoopt dat zijn ploeg donderdagavond volledig gefocust is op de wedstrijd tegen Dinamo Tbilisi in de derde voorronde van de Europa League. In de aanloop naar het duel gonst het van de transfergeruchten in De Kuip.

"Er speelt van alles en iedereen is ermee bezig, maar we moeten ook klaar voor de wedstrijd van donderdag zijn", zei Stam woensdag tijdens een persconferentie in De Kuip.

Stam beseft dat de onzekerheid rondom de selectie voor onrust kan zorgen. "In de voetballerij is niets te plannen, zeker niet zo kort voor de transferdeadline."

Eerder op woensdag maakte Feyenoord bekend dat verdediger Jeremiah St. Juste "vrijwel zeker" naar FSV Mainz vertrekt. Hij ontbreekt daardoor in de wedstrijdselectie van Stam.

Later op de dag maakten Feyenoord en Liverpool de overgang van de twintigjarige verdediger George Johnston definitief. De Schotse jeugdinternational tekent voor meerdere jaren in De Kuip.

Feyenoord ontvangt zo'n 9 miljoen euro voor Jeremiah St. Juste. (Foto: Pro Shots)

Karsdorp, Van Wolfswinkel en Ié mogelijke aanwinsten

De Rotterdamse ploeg staat op het punt om Rick Karsdorp als vervanger aan te trekken. De rechtsback werd woensdag al in De Kuip gesignaleerd en wordt vermoedelijk voor één jaar van AS Roma gehuurd.

Karsdorp speelde eerder van 2014 tot 2017 voor Feyenoord en vertrok na het kampioensjaar naar Italië. "Het is nog niet afgerond, we gaan ervan uit dat Karsdorp tegen Tbilisi niet mee kan doen", zei Stam.

Daarnaast zou Feyenoord volgens diverse media geïnteresseerd zijn in FC Basel-spits Ricky van Wolfswinkel en verdediger Edgar Miguel Ié van Trabzonspor.

Stam waarschuwt voor onderschatting van Tbilisi

Feyenoord kan donderdag weer over Eric Botteghin beschikken. De verdediger moest zondag tegen Sparta (2-2) met een blessure worden gewisseld. Spits Dylan Vente is niet volledig fit.

Stam waarschuwde zijn spelers voor onderschatting van de koploper van de Georgische competitie. "Tbilisi kan heel goed voetballen. Ze hebben individueel goede spelers, zijn goed aan de bal en fysiek sterk."

"Als speler van PSV heb ik al eens tegen een ploeg uit Georgië gespeeld en dat ging toen ook al heel moeilijk", verwijst hij naar een ontmoeting met Dinamo Batoemi (3-0-zege en 1-1-gelijkspel) in 1996.

Vorig seizoen werd Feyenoord in de derde voorronde van de Europa League op pijnlijke wijze uitgeschakeld door AS Trencín. De Slowaken wonnen thuis met 4-0 en speelden in De Kuip met 1-1 gelijk.

Feyenoord-Dinamo Tbilisi begint donderdag om 19.30 uur, de return is volgende week donderdag in Georgië. De winnaar van het tweeluik speelt in de play-offs tegen het Zweedse Norrköping of het Israëlische Hapoel Be'er Sheva om een plek in groepsfase van de Europa League.