Feyenoord heeft zich woensdag versterkt met Rick Karsdorp. De rechtsback wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van AS Roma. Ook verdediger George Johnston komt naar De Kuip, terwijl Jeremiah St. Juste de Rotterdamse ploeg verruilt voor FSV Mainz.

De 24-jarige Karsdorp stond tussen 2014 en 2017 al onder contract bij Feyenoord en maakte vervolgens de overstap naar AS Roma. Mede door blessureleed - de Nederlander miste door een gescheurde kruisband bijna het hele seizoen 2017/2018 - kwam hij nooit uit de verf bij de Romeinen.

In twee seizoenen speelde de drievoudig Oranje-international slechts vijftien officiële duels voor AS Roma, waarvan veertien in het afgelopen seizoen. De club uit de Serie A betaalde in 2017 nog 14 miljoen euro aan Feyenoord voor Karsdorp. Hij staat tot medio 2022 onder contract bij Roma.

Karsdorp, die in principe voor één jaar terugkeert, heeft voor Feyenoord 101 officiële wedstrijden achter zijn naam staan. Daarin scoorde hij één keer en gaf hij negentien assists. Karsdorp won in het seizoen 2016/2017 met de Rotterdammers de landstitel en een jaar daarvoor de TOTO KNVB Beker.

"Het is heel fijn dat Jaap Stam nu kan beschikken over een speler van wie de kwaliteiten bekend zijn", zegt technisch directeur Sjaak Troost. "Hij kent de club door en door en heeft weinig tijd nodig om te acclimatiseren. We verwachten dat Rick zeer snel al inzetbaar is voor de ploeg."

Jeremiah St. Juste speelde vijftig officiële duels voor Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

Karsdorp opvolger St. Juste

Karsdorp is de opvolger van St. Juste. De 22-jarige verdediger maakt per direct de overstap naar Mainz. De transfer hing al enkele dagen in de lucht. De Bundesliga-club is het met Feyenoord eens geworden over een transfersom van naar verluidt minstens 9 miljoen euro.

De Rotterdammers melden op de site dat de verdediger een vierjarig contract gaat tekenen bij Mainz. De geboren Groninger werd in de zomer van 2017 door Feyenoord overgenomen van sc Heerenveen en lag nog tot medio 2021 vast bij de vijftienvoudig landskampioen.

"St. Juste is een speler die over kwaliteiten beschikt die we graag voor de club hadden behouden", zegt Troost. "Echter is er voor Feyenoord sprake van een aanbod dat we niet konden weigeren. Zeker als de speler ook aangeeft deze stap te willen maken, moet je dit als club gewoon doen."

Door het vertrek van de verdediger heeft Feyenoord ruimte om nog twee aankopen te kunnen doen, zegt de technisch directeur. "Het beleid van de club is er nu en in de toekomst op gericht om zwaarder in te zetten op de eigen jeugd. We denken met versterkingen meer balans in het team te creëren qua leeftijd en ervaring, iets wat de doorontwikkeling van de jeugd ten goede komt."

Johnston komt over van Liverpool

Feyenoord rondde woensdag ook de overgang van Johnston af. De twintigjarige verdediger komt over van Liverpool en tekent een contract voor twee jaar, met een optie op een derde seizoen.

Het is niet bekend hoeveel de Rotterdammers betalen voor de Schots jeugdinternational. Johnston werd als negenjarige opgenomen in de jeugdopleiding van Liverpool en was afgelopen seizoen aanvoerder van het tweede elftal.

"George is een talentvolle verdediger die op meerdere posities achterin uit de voeten kan", zegt Troost. "Er was ook interesse van meerdere clubs maar hij heeft zeer bewust voor Feyenoord gekozen, om zich onder de vleugels van Jaap Stam te ontwikkelen tot een belangrijke kracht in De Kuip."

Feyenoord richt pijlen ook op Van Wolfswinkel

Volgens het AD wil Feyenoord zich ook zo snel mogelijk versterken met Ricky van Wolfswinkel. De spits van FC Basel zou zelf wel oren hebben naar een overstap, maar de twee clubs zijn het nog niet eens over de transfersom.

De dertigjarige Van Wolfswinkel staat nog tot juni 2020 onder contract bij Basel, waardoor Feyenoord niet de hoofdprijs hoeft te betalen. De Zwitsers vragen naar verluidt 2 miljoen euro voor de tweevoudig Oranje-international, die in Nederland eerder voor Vitesse en FC Utrecht speelde.

Feyenoord heeft dringend behoefte aan aanvallende versterking. Robin van Persie besloot na afgelopen seizoen een punt achter zijn loopbaan te zetten en Nicolai Jørgensen is nog altijd geblesseerd. Dylan Vente stond afgelopen zondag in de spits in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Het duel met Sparta Rotterdam eindigde in een gelijkspel (2-2).

Van Wolfswinkel was voor Basel onlangs nog belangrijk tegen PSV in de tweede voorronde van de Champions League. De spits maakte in de return de 2-1 en schoot zijn club daarmee naar de derde voorronde van het miljoenenbal.