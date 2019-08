Timo Baumgartl is woensdag met de rest van de PSV-selectie naar Noorwegen afgereisd voor het heenduel met FK Haugesund in de derde voorronde van de Europa League. Derrick Luckassen zit niet bij de 21 namen.

De 23-jarige Baumgartl, die onlangs voor 10 miljoen euro werd overgenomen van VfB Stuttgart, behoorde zaterdag ook al tot de selectie van PSV voor de competitiewedstrijd tegen FC Twente (1-1). De Duitser zat in Enschede het hele duel op de bank en wacht dus nog op zijn officiële debuut.

Datzelfde geldt voor linksback Toni Lato, die voor een jaar van Valencia wordt gehuurd. De Spanjaard zit in tegenstelling tot Baumgartl niet in de selectie voor het treffen met Haugesund. De niet geheel fitte aanvoerder Ibrahim Afellay is net als Luckassen en Lato in Eindhoven achtergebleven.

De 24-jarige Luckassen lijkt net als vorig seizoen niet meer in de plannen van trainer Mark van Bommel voor te komen. De verdediger speelde in de tweede voorronde van de Champions League nog negentig minuten in beide duels met FC Basel én stond aan de aftrap in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax, maar kwam tegen Twente niet in actie.

Haugesund-PSV begint om 19.00 uur

Hirving Lozano zit wel gewoon bij de selectie van PSV. De Mexicaanse aanvaller wordt in verband gebracht met een transfer naar Napoli en speelde zaterdag tegen FC Twente geen minuut, maar volgens Van Bommel had dat niets te maken met de geruchten over een naderend vertrek.

De heenwedstrijd tussen PSV en Haugesund in de derde voorronde van de Europa League begint donderdag om 19.00 uur en de return is precies een week later. De Eindhovenaren zijn door het verloren tweeluik met Basel tot de voorrondes van het op een na grootste Europese clubtoernooi veroordeeld.

Als PSV erin slaagt om de huidige nummer acht van de Noorse competitie over twee wedstrijden te verslaan, neemt de ploeg van Van Bommel het in de play-offs op tegen het Oostenrijkse Austria Wien of Apollon Limassol uit Cyprus. De winnaar van dat tweeluik plaatst zich voor de groepsfase van de Europa League.

Volledige selectie PSV: Zoet, Ruiter, Koopmans, Viergever, Dumfries, Rosario, Lozano, Gutiérrez, Pereiro, Boscagli, Hendrix, Baumgartl, Bruma, Bergwijn, Malen, Gakpo, Sainsbury, Sadílek, Ramselaar, Teze en Ihattaren.