Clemens Tönnies, de voorzitter van de raad van commissarissen van Schalke 04, heeft dinsdagavond besloten zijn functie tijdelijk neer te leggen. Hij kwam vorige week in opspraak door een uitspraak over Afrikanen.

Tönnies zal drie maanden lang niet voor de Bundesliga-club werken, zo besloot hij dinsdagavond bij een bijeenkomst van de ereraad van Schalke 04. Daarin werd na een urenlange vergadering de conclusie getrokken dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan racisme, maar wel aan discriminatie.

Op een conferentie in Paderborn over verantwoord ondernemen had de 63-jarige Tönnies, die ook eigenaar van het bedrijf Tönnies Lebensmittel is, in een speech voorgesteld om jaarlijks twintig energiecentrales te bouwen in Afrika.

"Dan kunnen de Afrikanen stoppen met bomen omhakken. En dan stoppen ze misschien ook met kinderen maken in het donker", zei de Duitser.

Tönnies is een belangrijke figuur in het bestuur van Schalke. Hij behoort sinds 1994 tot de raad van commissarissen en werd in 2001 voorzitter.

De club uit Gelsenkirchen kende vorig seizoen een moeizaam jaar en werd slechts veertiende in de Bundesliga. Het nieuwe seizoen begint op 17 augustus met een uitwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach.