Diego Forlán heeft woensdag officieel een punt achter zijn loopbaan gezet. De Uruguayaanse spits zat al sinds de zomer van 2018 zonder club.

"Na 21 jaar heb ik besloten om te stoppen als profvoetballer", schrijft Forlán op Twitter. "Een schitterende periode met geweldige herinneringen en emoties komt ten einde, maar er gaat een nieuw tijdperk van start. Ik wil iedereen die in de afgelopen periode mijn pad in het voetbal gekruist heeft bedanken."

De nu veertigjarige Forlán begon zijn loopbaan in 1998 bij het Argentijnse Independiente en werd vier jaar later door Manchester United naar Europa gehaald. Na een niet al te succesvolle periode bij 'The Red Devils' brak Forlán in 2004 wel door in Spanje.

Na drie sterke jaren bij Villarreal verkaste hij in 2007 naar Atlético Madrid, waar hij de beste periode uit zijn loopbaan kende. Voor de Madrilenen kwam hij tussen 2007 en 2011 198 keer in actie. Hij maakte 96 doelpunten en leverde 32 assists.

Diego Forlán in duel met Victor Sikora van Ajax in juli 2002. (Foto: Pro Shots)

Forlán beste speler van WK 2010

Forlán bekroonde zijn sterke vorm op het WK 2010 in Zuid-Afrika, waar hij verkozen werd tot beste speler van het toernooi én zich samen met Thomas Müller, Wesley Sneijder en David Villa gedeeld topscorer mocht noemen. Hij scoorde onder meer in de verloren halve finale tegen Oranje (2-3).

Na zijn vertrek naar Internazionale in 2011 ging het bergafwaarts met de loopbaan van Forlán. De spits speelde een jaar voor de Italiaanse topclub en trok in de zomer van 2012 naar het Braziliaanse Internacional. Daarna stond hij ook nog bij het Japanse Cerezo Osaka, zijn jeugdclub Peñarol in Uruguay, Mumbai City (India) en Kitchee SC (Hongkong) onder contract. Hij vertrok in de zomer van 2018 bij die laatste club.

Forlán won in zijn loopbaan onder meer een landstitel met Manchester United (seizoen 2002/2003) en de Europa League met Atlético Madrid (2009/2010). Met Uruguay won de 112-voudig international in 2011 de Copa América. Op het succesvolle WK van 2010 eindigde 'La Celeste' als vierde.