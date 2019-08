Frank de Boer heeft dinsdagavond (lokale tijd) met Atlanta United de bekerfinale bereikt. 'The Five Stripes' waren in de halve eindstrijd met 0-2 te sterk voor Orlando City SC.

Na 37 minuten stond het al 1-0 voor Atlanta dankzij Eric Remedi. De middenvelder zag zijn schot van afstand eerst gekeerd worden, maar trof even later van dichtbij alsnog doel. Emerson Hyndman tikte in de 78e minuut de 2-0 binnen na een mooie aanval en stelde zo de zege veilig voor de bezoekers.

In de finale wacht Atlanta United een treffen met Portland Timbers of Minnesota United, die nog tegen elkaar moeten spelen. De eindstrijd wordt op dinsdag 27 augustus beslecht in het Mercedes-Benz Stadium, het stadion van Atlanta.

Atlanta kan de Lamar Hunt US Open Cup voor de eerste keer winnen. De regerend kampioen in de MLS kwam in de laatste twee jaar niet verder dan de achtste finales van het bekertoernooi.

Atlanta, dat momenteel de tweede plek bezet in de Eastern Conference van de MLS, vervolgt de competitie op 11 augustus met een thuiswedstrijd tegen New York City FC. Die ploeg bezet momenteel de vijfde plek in de Eastern Conference.

Frank de Boer en trainer James O'Connor van Orlando City. (Foto: Pro Shots)