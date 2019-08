Feyenoord raakt verdediger Jeremiah St. Juste voor een bedrag van minimaal 9 miljoen euro kwijt aan FSV Mainz, zo meldt VI dinsdagavond. Het bedrag kan nog oplopen tot 12 miljoen euro.

Eerder op de dag bevestigde het management van de 22-jarige St. Juste, die voor vier jaar gaat tekenen, in gesprek met het AD al dat de Bundesliga-club verregaande interesse had. Volgens VI wordt de overgang woensdag afgerond.

Twee jaar geleden ging St. Juste voor zo'n 4,8 miljoen euro van sc Heerenveen naar Feyenoord. In Rotterdam kwam hij tot vijftig officiële duels, waarin hij zes keer scoorde en drie assists gaf.

De verdediger zou de derde basisspeler van vorig seizoen zijn die Feyenoord deze zomer verlaat. Tonny Vilhena tekende bij het Russische FC Krasnodar en Robin van Persie stopte.

Bovendien keerden huurlingen Jordy Clasie (Southampton) en Cuco Martina (Everton) terug bij hun club. Clasie speelt inmiddels voor AZ.

Feyenoord donderdag tegen Dinamo Tbilisi

St. Juste eindigde vorige seizoen met Feyenoord als derde in de Eredivisie. De club van de nieuwe trainer Jaap Stam begon het nieuwe seizoen zondag met een teleurstellend 2-2-gelijkspel tegen stadgenoot Sparta.

Feyenoord staat donderdag in de derde voorronde van de Europa League op eigen veld tegenover het Georgische Dinamo Tbilisi. Naast St. Juste kan Stam defensief niet beschikken over de geblesseerde Sven van Beek, terwijl ook het meespelen van Eric Botteghin onzeker is.

De wedstrijd in De Kuip begint om 19.30 uur. Drie dagen later gaat Feyenoord in de tweede speelronde van de Eredivisie op bezoek bij Heerenveen.