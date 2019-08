Donyell Malen heeft zijn contract bij PSV dinsdag met vier jaar verlengd tot medio 2024. De vorige verbintenis van de twintigjarige aanvaller liep aan het eind van dit seizoen af.

"Donyell heeft in korte tijd flinke stappen gezet en het is duidelijk dat hij zijn plafond nog niet heeft bereikt", aldus technisch manager John de Jong op de site van PSV. "Hij is snel, vaardig en doelgericht. Dat is een combinatie die je niet vaak tegenkomt."

Malen kwam in de zomer van 2017 van Arsenal naar PSV. Vorig seizoen groeide hij uit tot een vaste waarde in de ploeg van trainer Mark van Bommel. In alle vier duels die PSV dit seizoen speelde had hij een basisplaats.

"Speeltijd moet je zelf afdwingen", stelt Malen, die dit seizoen één keer scoorde. "Als voetballer heb je niets te eisen, je moet laten zien dat je er klaar voor bent. Iedere dag weer. Bij een club als PSV is er veel concurrentie en daar houd ik van. Dat maakt me beter."

Donyell Malen maakte vorige maand thuis tegen FC Basel in de Champions League-voorronde het winnende doelpunt: 3-2. (Foto: Pro Shots)

Moeizame seizoensstart PSV

Malen werd opgeleid bij Ajax, maar vertrok in 2015 op zestienjarige leeftijd naar Arsenal. Tot een kans in de hoofdmacht kwam het niet, waarna PSV de aanvaller in 2017 terug naar Nederland haalde.

Ondanks een winnende treffer tegen FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League (3-2-winst) werd Malen met PSV in de return van dat duel uitgeschakeld.

Ook in de competitie begon PSV moeizaam. Afgelopen zaterdag leden de Eindhovenaren in het eerste Eredivisie-duel bij het gepromoveerde FC Twente (1-1) meteen puntenverlies.

Donderdag speelt PSV in de derde voorronde van de Europa League uit bij het Noorse Haugesund (19.00 uur), terwijl zondag om 20.00 uur in Eindhoven de competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag op het programma staat.