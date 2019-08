Ajax staat dinsdagavond in Griekenland tegenover PAOK Saloniki in de derde voorronde van de Champions League. De aftrap in het Toumbastadion was om 19.00 uur. Volg alles in dit liveblog.

Champions League

Derde voorronde

LIVE: PAOK-Ajax (0-1)

Heenwedstrijd PAOK Saloniki-Ajax · 10' GOAL Ajax! 0-1



Bij het eerste schot op doel is het meteen raak voor de Amsterdammers. Een vrije trap van Ziyech wordt door Giannoulis in eigen doel gekopt. Een uitstekende start voor ajax. PAOK Saloniki-Ajax · 9' Pijntjes voor Dolberg en Mazraoui, maar de kunnen beiden verder. Ajax krijgt een vrije trap aan de rechterkant van de zestien. PAOK Saloniki-Ajax · 8' Het tempo ligt voorlopig bijzonder laag. Ajax maakt het spel, maar kan tot nu toe geen gaatje vinden in de Griekse defensie. PAOK loert op de counter. PAOK Saloniki-Ajax · 3' De spelers van Ajax krijgen in de openingsfase meteen te maken met een flink fluitconcert van het Griekse publiek. De Amsterdammers laten zich niet van de wijs brengen en nemen het initiatief. PAOK Saloniki-Ajax · 1' De bal rolt in het Toumba Stadion. Kan Ajax een belangrijke slag slaan in de eerste wedstrijd tegen PAOK? PAOK Saloniki-Ajax · De spelers betreden het veld in Thessaloniki. We gaan bijna beginnen! PAOK Saloniki-Ajax · PAOK Saloniki-Ajax · De bezoekers van de NUsport-app hebben vertrouwen in Ajax. Een ruime meerderheid van de stemmers op de poll denkt dat de Amsterdammers vanavond winnen in Griekenland.



Hoe begint Ajax aan de derde voorronde van de Champions League tegen PAOK? Ajax wint 62%

Gelijkspel 25%

Ajax verliest 13% PAOK Saloniki-Ajax · PAOK Saloniki-Ajax · Erik ten Hag legt voorafgaand aan de wedstrijd het opstellen van Noussair Mazraoui tegen PAOK uit. "'Nous' is heel dynamisch en dat hebben we nodig op die positie. Samen met Van de Beek kunnen we op het middenveld een goede balans te vinden", verklaart de coach van Ajax bij Ziggo Sport. In de spits blijft Ten Hag kiezen voor Dolberg. "Afgelopen wedstrijd speelde hij niet goed, maar hij heeft een hele goede voorbereiding gehad." PAOK Saloniki-Ajax · PAOK wil het succes maar al te graag een vervolg geven tegen Ajax, dat vorig seizoen dé revelatie in de Champions League was. De Amsterdammers reikten knap tot de halve finales, maar moeten nu dus weer vanaf nul beginnen. "Het is voor Ajax zaak om om te gaan met de omstandigheden in het stadion", weet Pappas. "De PAOK-fans staan bekend als de passievolste supporters van het land. PAOK zal in de openingsfase stormen, maar ze zullen ook blij zijn als ze niet verliezen. Dat zou een goed resultaat zijn. Ze weten dat het moeilijk gaat worden tegen een Ajax met zoveel kwaliteit." PAOK Saloniki-Ajax · PAOK Saloniki-Ajax · Net als bij Ajax moest echter ook PAOK deze zomer de tol betalen voor het succes (de Griekse club werd ongeslagen landskampioen en won de beker, red.). Een aantal sterkhouders vertrokken, van wie Efthymois Koulouris de meest in het oog springende naam is. De 23-jarige Griekse spits verdiende met zijn negentien competitiedoelpunten een transfer naar Toulouse voor 3,5 miljoen euro. "PAOK is eigenlijk nog niet helemaal klaar voor het seizoen. De nieuwe trainer Abel Ferreira (de opvolger van de verrassend naar Al Hilal vertrokken Razvan Lucescu, red.) is vooral op het middenveld nog zoekende", zegt Pappas. PAOK Saloniki-Ajax · Ajax treft met PAOK club die hunkert naar groepsfase CL

PAOK staat tegen Ajax voor een van de belangrijkste wedstrijden uit de clubhistorie. Nog nooit werd de groepsfase van de Champions League bereikt, mede omdat Ajax in zowel het seizoen 2010/2011 (1-1 en 3-3) als de jaargang 2016/2017 (1-1 en 1-2) te sterk bleek in de voorrondes. "Die duels zullen niet in de hoofden van de spelers rondspoken", denkt Nikos Pappas, chef sport van de lokale krant Makthes in Thessaloniki. "Toen de loting was verricht, waren wel veel fans boos omdat weer Ajax uit de koker kwam. Ze vinden dat de volgende keer niet meer geloot hoeft te worden, omdat de tegenstander al vaststaat. Ze zagen het als een grote grap. Het is ook de slechtst mogelijke loting." PAOK Saloniki-Ajax · De spelers van Ajax melden zich op het veld van het Toumba Stadion en daar komen Quincy Promes en Miroslav Stoch elkaar tegen. De aanvallers kennen elkaar van hun periode bij FC Twente. Zowel Promes als Stoch start vanavond op de bank. PAOK Saloniki-Ajax · Ook de opstelling van PAOK is bekend. Bij de Grieken komen we een oude bekende tegen in de persoon van Diego Biseswar.



PAOK: Paschalakis; Léo Matos, Crespo, Varela, Giannoulis; Léo Jabá, Esiti, El Kaddouri, Biseswar; Pelkas, Akpom PAOK Saloniki-Ajax · Ajax-trainer Erik ten Hag houdt in de heenwedstrijd tegen PAOK Saloniki vast aan Kasper Dolberg in de spits. Ook is er een basisplaats voor Noussair Mazraoui. David Neres en Razvan Marin beginnen beiden op de bank in Griekenland.



Ajax: Onana; Veltman, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Mazraoui, Van de Beek, Blind; Ziyech, Dolberg, Tadic PAOK Saloniki-Ajax · Club Brugge-Dynamo Kiev · PAOK Saloniki-Ajax · PAOK Saloniki-Ajax · 'Willen ten koste van Ajax geschiedenis schrijven'

PAOK-trainer Abel Ferreira heeft goede hoop dat de club zich voor het eerst weet te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. De kampioen van Griekenland moet dan wel eerst dinsdag en volgende week met Ajax zien af te rekenen in de derde voorronde. "Ik kan je verzekeren: onze spelers zullen gretig zijn om geschiedenis te schrijven. Het maakt niet uit dat Ajax onze tegenstander is. We hebben maar één doel en dat is de groepsfase halen. Vanaf de dag dat ik hier kwam, kan ik alleen maar aan de wedstrijd tegen Ajax denken."