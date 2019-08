Ajax staat dinsdagavond in Griekenland tegenover PAOK Saloniki in de derde voorronde van de Champions League. De aftrap in het Toumbastadion was om 19.00 uur. Volg alles in dit liveblog.

Champions League

Derde voorronde

LIVE: PAOK-Ajax (2-2)

Heenwedstrijd PAOK Saloniki-Ajax · PAOK Saloniki-Ajax · 82' Een dubbele wissel bij Ajax: Neres en Marin nemen de plaatsen in van Ziyech en Mazraoui. PAOK Saloniki-Ajax · 80' Oef! Huntelaar maakt bijna de 3-2. Hij tikt de bal van dichtbij op doel uit een voorzet van Tagliafico, maar Paschalikis brengt redding. PAOK Saloniki-Ajax · 79' Opnieuw een wissel bij PAOK, waar een oude bekende in het veld komt: voormalig FC Twente-aanvaller vervangt Léo Jabá. PAOK Saloniki-Ajax · 79' Nog iets meer dan tien minuten te gaan in Thessaloniki, waar het nog steeds 2-2 staat. Ajax blijft in de slotfase zoeken naar de voorsprong, maar bij de laatste pass komt telkens niet aan. Bij PAOK lijkt het beste van het spel er ondertussen af. PAOK Saloniki-Ajax · 73' Biseswar gaat naar de kant bij PAOK en wordt vervangen door Douglas. Bij Ajax is Marin overigens nog niet ingevallen, ook al leek hij enkele minuten geleden nog klaar te staan voor een invalbeurt. PAOK Saloniki-Ajax · 72' Wow, wat een pegel van Ziyech. De middenvelder besluit van net buiten de zestien keihard uit te halen, maar het schot belandt in het zijnet. PAOK Saloniki-Ajax · 70' Daar is Huntelaar bijna met zijn tweede van de avond. Een vrije trap van de spits gaat via de muur van PAOK net naast. PAOK Saloniki-Ajax · PAOK Saloniki-Ajax · 66' We zitten halverwege de tweede helft en het staat 2-2 in het Toumba Stadion. Ajax heeft de wedstrijd na rust onder controle en combineert er lustig op los, al blijven de Grieken loeren op de counter. PAOK Saloniki-Ajax · 65' Beide ploegen gaan wisselen: bij Ajax staat Marin klaar om in te vallen en bij PAOK neemt Limnios de plek in van Pelkas. PAOK Saloniki-Ajax · PAOK Saloniki-Ajax · 61' Oef! Bij een mooie aanval geeft Ziyech een prachtige pass door het midden, maar Van de Beek staat net buitenspel. PAOK Saloniki-Ajax · 57' GOAL Ajax! 2-2



Huntelaar brengt de Amsterdammers op gelijke hoogte. Een voorzet van Ziyech wordt verlengd door Van de Beek, waarna PAOK-verdediger Varela de bal tegen Huntelaar aanschiet en doelman Paschalakis wordt gepasseerd. PAOK Saloniki-Ajax · 55' In de openingsfase van de eerste helft golft het spel op en neer. Ajax heeft de wedstrijd wel een stuk beter onder controle dan in het laatste kwartier voor rust. PAOK Saloniki-Ajax · 50' Wat een kans voor Ajax! Ziyech krijgt na een voorzet van Tagliafico en een overstapje van Van de Beek de ruimte om uit te halen, maar hij schiet over. PAOK Saloniki-Ajax · 47' PAOK krijgt al snel een vrije trap. Het lijkt even gevaarlijk te worden voor Ajax, maar Léo Matos staat buitenspel. PAOK Saloniki-Ajax · 46' We gaan weer verder in Thessaloniki. Kan Ajax zich na rust herstellen van de twee tegendoelpunten? APOEL Nicosia-Qarabag · Op Cyprus zijn APOEL Nicosia en FK Qarabag uit Azerbeidzjan ook bezig aan de heenwedstrijd in de derde voorronde en daar staat het halverwege 0-0. De winnaar van dit tweeluik speelt in de laatste voorronde mogelijk tegen Ajax. PAOK Saloniki-Ajax · PAOK Saloniki-Ajax · PAOK Saloniki-Ajax · Het is rust in Griekenland, waar Ajax tegen een 2-1-achterstand aankijkt. De ploeg van Ten Hag komt vroeg op voorsprong door een eigen doelpunt van Giannoulis, waarna de thuisploeg de achterstand ombuigt via treffers van Akpom en Léo Matos. PAOK Saloniki-Ajax · 45' Er komen drie minuten extra tijd bij in de eerste helft. Kan Ajax voor rust nog wat terugdoen? PAOK Saloniki-Ajax · 43' En opnieuw een grote kans voor PAOK! Pelkas krijgt de mogelijkheid om de bal van dichtbij binnen te werken, maar zijn poging gaat naast. PAOK Saloniki-Ajax · 40' Oef! Daar is bijna de 3-1 voor PAOK. Bij een voorzet vanaf rechts komen Onana en Veltman er goed tussen en kan de bal ternauwernood worden weggewerkt door Ajax, dat het momenteel bijzonder lastig heeft. PAOK Saloniki-Ajax · 39' GOAL PAOK! 2-1



Daar is de voorsprong voor de Grieken. Léo Matos vindt met een fraaie kopbal het net na een vrije trap van Biseswar. PAOK Saloniki-Ajax · 38' De Grieken gaan na de gelijkmaker op jacht naar de 2-1 en krijgen een vrije trap aan de rechterkant van het veld, net buiten de zestien. PAOK Saloniki-Ajax · PAOK Saloniki-Ajax · 33' Ten Hag grijpt meteen in: Huntelaar komt in het veld voor Dolberg. PAOK Saloniki-Ajax · 32' GOAL PAOK! 1-1



Een moment van onoplettendheid in de Ajax-defensie zorgt voor de gelijkmaker van PAOK. Biseswar breekt door op het middenveld en vindt Giannoulis, die aan de linkerkant alle ruimte krijgt. Hij geeft de bal voor en Akpom passeert Onana in de verre hoek. PAOK Saloniki-Ajax · 29' De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Léo Matos, die wordt bestraft voor een overtreding op Ziyech. De Marokkaanse middenvelder wordt behandeld aan zijn knie, maar kan 'gewoon' verder. De wedstrijd ligt even stil vanwege een drinkpauze. PAOK Saloniki-Ajax · PAOK Saloniki-Ajax · 24' We zijn halverwege de eerste helft en Ajax leidt met 0-1. Na een sterke openingsfase van de Amsterdammers krijgt PAOK wat meer grip op de wedstrijd, maar dat leidt nog niet tot grote kansen voor de thuisploeg. PAOK Saloniki-Ajax · Ajax viert de vroege openingstreffer tegen PAOK. PAOK Saloniki-Ajax · 20' Oef! Daar is bijna de 0-2 voor Ajax. Een afstandsschot van Ziyech wordt door Varela van richting veranderd. Doelman Paschalakis brengt ternauwernood redding. PAOK Saloniki-Ajax · 18' Giannoulis, die eerder het eigen doelpunt maakte, schiet de vrije trap van net buiten de zestien hoog over. PAOK Saloniki-Ajax · 17' Een vrije trap op een gevaarlijke plek voor PAOK na een overtreding van Tagliafico. PAOK Saloniki-Ajax · 16' Na het korte offensief van PAOK trekt Ajax het initiatief weer naar zich toe. De Grieken spelen wel een stuk feller dan in de openingsfase en dat levert bij balverlies van Schuurs bijna een grote kans voor Léo Jabá op. PAOK Saloniki-Ajax · 12' PAOK gaat meteen op zoek naar de gelijkmaker. Biseswar probeert het met een afstandsschot, maar de poging wordt zonder problemen gepakt door Onana. PAOK Saloniki-Ajax · 10' GOAL Ajax! 0-1



Bij het eerste schot op doel is het meteen raak voor de Amsterdammers. Een vrije trap van Ziyech wordt door Giannoulis in eigen doel gekopt. Een uitstekende start voor Ajax. PAOK Saloniki-Ajax · 9' Pijntjes voor Dolberg en Mazraoui, maar de kunnen beiden verder. Ajax krijgt een vrije trap aan de rechterkant van de zestien. PAOK Saloniki-Ajax · 8' Het tempo ligt voorlopig bijzonder laag. Ajax maakt het spel, maar kan tot nu toe geen gaatje vinden in de Griekse defensie. PAOK loert op de counter. PAOK Saloniki-Ajax · 3' De spelers van Ajax krijgen in de openingsfase meteen te maken met een flink fluitconcert van het Griekse publiek. De Amsterdammers laten zich niet van de wijs brengen en nemen het initiatief. PAOK Saloniki-Ajax · 1' De bal rolt in het Toumba Stadion. Kan Ajax een belangrijke slag slaan in de eerste wedstrijd tegen PAOK? PAOK Saloniki-Ajax · De spelers betreden het veld in Thessaloniki. We gaan bijna beginnen! PAOK Saloniki-Ajax · PAOK Saloniki-Ajax · De bezoekers van de NUsport-app hebben vertrouwen in Ajax. Een ruime meerderheid van de stemmers op de poll denkt dat de Amsterdammers vanavond winnen in Griekenland.



Hoe begint Ajax aan de derde voorronde van de Champions League tegen PAOK? Ajax wint 62%

Gelijkspel 25%

Ajax verliest 13% PAOK Saloniki-Ajax · PAOK Saloniki-Ajax · Erik ten Hag legt voorafgaand aan de wedstrijd het opstellen van Noussair Mazraoui tegen PAOK uit. "'Nous' is heel dynamisch en dat hebben we nodig op die positie. Samen met Van de Beek kunnen we op het middenveld een goede balans te vinden", verklaart de coach van Ajax bij Ziggo Sport. In de spits blijft Ten Hag kiezen voor Dolberg. "Afgelopen wedstrijd speelde hij niet goed, maar hij heeft een hele goede voorbereiding gehad."