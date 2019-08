De opstelling van Ajax voor de heenwedstrijd tegen PAOK is op één plek gewijzigd ten opzichte van het uitduel met Vitesse van zondag. Noussair Mazraoui staat dinsdag aan de aftrap in Griekenland.

De keuze van coach Erik ten Hag houdt in dat zomeraanwinst Razvan Marin een reserverol heeft bij de eerste wedstrijd in de derde Champions League-voorronde. Mazraoui speelde vorig seizoen meestal als rechtsback, maar is nu dus middenvelder.

Ten Hag houdt verder vast aan dezelfde formatie als tegen Vitesse, wat betekent dat de voorhoede weer door Hakim Ziyech, de bekritiseerde Kasper Dolberg en Dusan Tadic gevormd wordt. David Neres en Quincy Promes zitten wederom op de bank.

Zoals aangekondigd staat ook Donny van de Beek 'gewoon' in de basis bij Ajax. De middenvelder is ondanks de nadrukkelijke belangstelling van Real Madrid meegereisd naar Thessaloniki.

Verdediger Edson Álvarez, de nieuwste aanwinst van Ajax, moet het in Griekenland doen met een plek op de tribune. De verdediging bestaat uit Joël Veltman, Perr Schuurs, Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico en op de bank zitten Lisandro Magallán en Sergiño Dest.

Het Toumbastadion van PAOK. (Foto: Pro Shots)

PAOK met Biseswar

Met Diego Biseswar komt Ajax dinsdagavond een Nederlander tegen. De linksbuiten, die jaren voor Feyenoord speelde en ook voor Heracles Almelo en De Graafschap uitkwam, heeft een basisplaats bij PAOK.

PAOK-Ajax begint om 19.00 uur. De Sloveen Slavko Vincic is de scheidsrechter in het Toumbastadion. De return in de Johan Cruijff ArenA is over een week, wanneer de aftrap om 20.30 uur is.

Als Ajax zich plaatst voor de play-offs, dan is APOEL Nicosia of Qarabag de tegenstander in de strijd om een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League.

Opstelling PAOK: Paschalakis; Matos, Varela, Crespo, Giannoulis; Jaba, El Kaddouri, Esiti, Biseswar; Pelkas, Akpom.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, Schuurs, Martínez, Tagliafico; Mazraoui, Van de Beek, Blind; Ziyech, Dolberg, Tadic.