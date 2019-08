Laurent Koscielny vertrekt na negen jaar bij Arsenal. De 33-jarige Franse verdediger vervolgt zijn loopbaan bij Girondins Bordeaux.

Koscielny zinspeelde al langere tijd op een transfer. Hij weigerde vorige maand nog tot teleurstelling van Arsenal met de selectie mee te reizen naar de Verenigde Staten voor een trainingskamp.

De centrale verdediger speelde sinds de zomer van 2010 voor Arsenal, dat hem destijds voor zo'n 12 miljoen euro overnam van Lorient, waar hij zijn doorbraak beleefde als voetballer.

Het contract van Koscielny, die de laatste drie seizoenen de vaste aanvoerder was, bij Arsenal liep na komend seizoen af, waardoor Bordeaux een transfersom van 'slechts' 5 miljoen euro hoeft te betalen.

In de afgelopen negen jaar kwam Koscielny tot 353 officiële wedstrijden en 27 doelpunten voor Arsenal. Hij won vier prijzen met 'The Gunners'; de FA Cup en het Cummunity Shield in 2014 én 2015.

Arsenal speelde al in op het naderende vertrek van Koscielny door William Saliba voor dertig miljoen euro over te nemen van Saint-Étienne. Het 18-jarige talent blijft in eerste instantie op huurbasis actief voor de competitiegenoot van Bordeaux.