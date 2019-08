Jeremiah St. Juste vertrekt waarschijnlijk bij Feyenoord. De 22-jarige verdediger staat in de nadrukkelijke belangstelling van het Duitse 1. FSV Mainz.

"Er is verregaande interesse van die club, ja", zegt het management van St. Juste dinsdag tegen het AD, zonder verder op details in te gaan.

St. Juste staat nog twee jaar onder contract bij Feyenoord, dat daardoor in de positie is een relatief hoge transfersom te kunnen vragen.

De geboren Groninger komt sinds medio 2017 uit voor Feyenoord. Hij speelde sindsdien - voornamelijk als rechtsback - vijftig officiële wedstrijden, waarin hij zes doelpunten maakte.

St. Juste kwam twee jaar geleden voor 4,5 miljoen euro over van sc Heerenveen, waarvoor hij in 2015 zijn debuut in het betaald voetbal maakte en 75 keer in actie kwam.

Eerder bod van 12 miljoen euro op St. Juste

Oud-technisch directeur Martin van Geel van Feyenoord zei onlangs dat hij in de winterstop van vorig seizoen een bod van 12 miljoen euro op St. Juste naast zich had neergelegd. Hij noemde niet de naam van de club, maar het ging vermoedelijk om FC Zenit.

Mocht St. Juste daadwerkelijk naar Mainz vertrekken, dan is hij na Robin van Persie (gestopt) en Tonny Vilhena (FC Krasnodar) alweer de derde basisspeler van het afgelopen seizoen die de deur achter zich dichttrekt bij Feyenoord.

St. Juste kan bij Mainz, dat vorig seizoen als twaalfde eindigde in de Bundesliga, ploeggenoot worden van Jean-Paul Boëtius, die een jaar geleden de overstap maakte van Feyenoord.

Feyenoord komt donderdag in eigen huis in actie tegen Dinamo Tbilisi in de heenwedstrijd in de derde voorronde van de Europa League en gaat zondag op bezoek bij sc Heerenveen in de Eredivisie.