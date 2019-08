Voorzitter Mel Morris van Derby County heeft dinsdag bevestigd dat de club in gesprek is met Wayne Rooney over een rol als speler-coach. Hij heeft er vertrouwen in dat de 33-jarige aanvaller de selectie van trainer Phillip Cocu komt versterken.

"Het is pas rond als het echt rond is. Geef ons nog wat tijd. We zijn er pas net een paar dagen mee bezig", zei Morris in gesprek met TalkSPORT.

Rooney is maandag gezien op vliegveld Heathrow in Londen. Hij zou van daaruit zijn vertrokken naar Derby om het met de clubleiding van Derby County te hebben over zijn persoonlijke eisen.

Rooney heeft op dit moment nog een contract tot eind 2021 bij het Amerikaanse DC United. Sky Sports meldt dat hij dit seizoen nog afmaakt in de MLS en dan in januari gaat beginnen bij Derby County.

"Het balletje ging rollen toen we begrepen dat Wayne graag wilde terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk. We zijn toen gaan kijken of we daar op konden inspelen", aldus Morris.

Phillip Cocu. (Foto: Pro Shots)

Meteen een klik tussen Rooney en Cocu

Rooney heeft ook al om de tafel gezeten met Cocu en volgens Morris, die de Brabander vorige maand aanstelde als opvolger van de naar Chelsea vertrokken Frank Lampard, was er meteen een klik.

"Waynes gesprek met Phillip speelde een belangrijke rol. Ik heb dan ook goede hoop dat we er met hem en DC United wel gaan uitkomen wat betreft het contract in de Verenigde Staten."

Rooney heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij in de toekomst als manager aan de slag wil. Hij is al druk bezig om de benodigde diploma's te bemachtigen.

"Ik vind het leuk om mijn tijd daaraan te besteden en het gaat ook goed. Ik ben nu natuurlijk nog een speler en ik wil dat voorlopig ook blijven. Als de tijd rijp is, ga ik me concentreren op het managerschap", zo zei hij vorige week nog.

Rooney speelt sinds 2018 voor DC United. Hij kwam daarvoor uit voor Manchester United en twee periodes voor Everton. Hij is met 53 doelpunten in 120 interlands topscorer aller tijden van het Engels elftal.