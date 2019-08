Wayne Rooney keert terug naar Engeland. De 33-jarige Engelse aanvaller gaat vanaf januari 2020 aan de slag als assistent van manager Phillip Cocu en tevens als speler bij Championship-club Derby County.

Rooney speelt op dit moment in de Verenigde Staten bij DC United. Hij zal daar het jaar afmaken en in januari gaat dan zijn contract in bij Derby County, dat een duur heeft van anderhalf jaar, met een optie voor nog een seizoen.

Cocu is zeer verheugd met zijn nieuwste aanwinst. "Wayne is een voetballer van wereldklasse. Hij heeft een geweldige carrière gehad en heeft ons nog steeds veel te bieden. Iemand met zijn statuur, ervaring en instelling kan veel voor ons betekenen. Zowel op als buiten het veld."

Voorzitter Mel Morris bevestigde eerder op de dag al dat er gesprekken gaande waren tussen Rooney en Derby County en liet daarbij tevens weten dat Cocu meteen een klik had met de vedette.

"Waynes gesprek met Phillip speelde een belangrijke rol. Het balletje ging rollen toen we begrepen dat Wayne graag wilde terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk. We zijn toen gaan kijken of we daar op konden inspelen."

Rooney had bij DC United nog contract tot 2021

Rooney lag nog tot eind 2021 vast bij DC United. Hij was tot op heden in 45 wedstrijden voor de club uit Washington goed voor 25 doelpunten. DC United staat op dit moment op de vierde plaats in de Eastern Conference van de MLS.

De spits heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij in de nabije toekomst manager wil worden. Hij is al druk bezig om de benodigde diploma's te bemachtigen.

"Ik ben erg blij met de kans die Derby mij biedt. Ik heb veel zin om mijn carrière als trainer te beginnen bij Derby en kijk ernaar uit om me bij de staf van Cocu te voegen. Ik weet zeker dat ik van grote waarde kan zijn."

Rooney speelt sinds 2018 voor DC United. Hij kwam eerder ook uit voor Manchester United en twee periodes voor Everton. Hij is met 53 doelpunten in 120 interlands topscorer aller tijden van het Engels elftal.

Derby County begon maandag bij het debuut van Cocu goed aan de competitie. 'The Rams', die vorig jaar nipt naast promotie grepen naar de Premier League, wonnen de eerste wedstrijd met 1-2 op bezoek bij degradant Huddersfield Town.