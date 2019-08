PAOK-trainer Abel Ferreira heeft goede hoop dat de club zich voor het eerst voor de groepsfase van de Champions League weet te plaatsen. De kampioen van Griekenland moet dan wel eerst dinsdag en volgende week met Ajax zien af te rekenen in de derde voorronde.

"Ik kan je verzekeren: onze spelers zullen gretig zijn om geschiedenis te schrijven. Het maakt niet uit dat Ajax onze tegenstander is. We hebben maar één doel en dat is de groepsfase halen", zei Ferreira maandag op zijn persconferentie in het Toumbia-stadion.

Ferreira beseft wel dat dat geen eenvoudige klus wordt. Ajax was vorig seizoen nog dé revelatie in de Champions League door knap tot de halve finales te reiken, maar de Amsterdammers verloren deze zomer daardoor wel sterkhouders als Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong.

"Wij kennen de sterke en de zwakke punten van Ajax en hebben onze strategie daarop afgestemd. De details gaan de doorslag geven", aldus de Portugese coach, die verwacht dat beide ploegen niet veel voor elkaar onder zullen doen.

"Ajax beschikt over een geweldige historie. Ze hebben een team dat met veel jeugd succes heeft gehad en gaan altijd uit van hun eigen filosofie, die gestoeld is op hun positiespel. We moeten aan de bak."

'Wil de supporters bedanken voor hun geloof'

Ferreira verhief tijdens zijn perspraatje ook een aantal keer zijn stem. De opvolger van de vorige maand verrassend naar Al Hilal vertrokken Razvan Lucescu wilde op die manier zijn spelers op scherp zetten.

"Vanaf de dag dat ik hier kwam, kan ik alleen maar aan de wedstrijd tegen Ajax denken. Nogmaals, het maakt me niet uit wie de tegenstander is. Want wie dat ook is, wij gaan voor de winst. Dit is PAOK!"

Ferreira was in elk geval blij om te horen dat de wedstrijd van dinsdag uitverkocht is en deed ook meteen een beroep op de 28.000 fans die in het knusse Toumbia-stadion aanwezig zullen zijn.

"Ik wil de supporters bedanken voor hun geloof. Ik wil ze ook vragen om ons tot het einde te steunen. Hoe sterk wij morgen in eigen huis zijn, gaat bepalend worden voor dit tweeluik."

De heenwedstrijd tussen PAOK en Ajax vangt dinsdag om 19.00 uur aan in het Toumba-stadion. De return wordt volgende week dinsdag om 20.30 uur afgewerkt in de Johan Cruijff ArenA. De winnaar van het tweeluik neemt het in de vierde en laatste voorronde op tegen APOEL Nicosia of FK Qarabag.

Bekijk het programma en de uitslagen in de Champions League