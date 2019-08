Het openbaar ministerie in Zwitserland heeft dinsdag Horst Rudolf Schmidt, Theo Zwanziger en Wolfgang Niersbach officieel aangeklaagd. De voormalige bestuurders van de Duitse voetbalbond (DFB) worden verdacht van fraude rondom de toewijzing van het WK van 2006.

Volgens het openbaar ministerie heeft het drietal, samen met de toenmalige Zwitserse FIFA-official Urs Linsi, het toezichthoudend orgaan van de Duitse bond voor het WK 2006 misleid over een betaling van 6,7 miljoen euro.

De toenmalige bestuurders verklaarden destijds dat het geld bedoeld was voor een WK-gala, maar dat bleek niet het geval. Het bedrag werd gestort op de rekening van een Qatarees bedrijf dat onder leiding stond van de voormalige FIFA-vicevoorzitter Mohamed Bin Hammam, die inmiddels voor het leven is geschorst vanwege corruptie.

"Het exacte doel van de betaling aan Bin Hammam is niet bekend", zegt het Zwitserse openbaar ministerie in een verklaring. "We hebben in september 2016 een verzoek om medewerking in deze zaak ingediend bij de Qatarese autoriteiten, maar we hebben sindsdien niets meer gehoord."

Franz Beckenbauer, die verantwoordelijk was voor het Duitse bid om het WK 2006 binnen te halen, wordt ook verdacht van fraude en witwassen. 'Der Kaiser' zal mede door gezondheidsproblemen apart worden verhoord.

De Zwitserse justitie doet al jaren onderzoek naar de gang van zaken rondom de toewijzing van het WK 2006. De aanleiding daarvoor was een publicatie in het Duitse blad Der Spiegel in 2016, waarin de dubieuze betaling van 6,7 miljoen euro aan het licht kwam. Niersbach trad daardoor af als voorzitter van de voetbalbond.