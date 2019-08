Door de transfer van Harry Maguire naar Manchester United mag Virgil van Dijk zich niet langer de duurste verdediger ter wereld noemen, al is hij daar niet rouwig om. De Oranje-international waarschuwt de kersverse aankoop van 'The Red Devils' wel voor de extra druk die het hoge prijskaartje met zich meebrengt.

Van Dijk maakte in januari 2018 voor circa 84 miljoen euro de overstap van Southampton naar Liverpool en was sindsdien de duurste verdediger ter wereld, maar United bracht daar maandag verandering in. De Engelse topclub nam Maguire voor bijna 87 miljoen euro over van Leicester City.

"Ik wist dat er een moment zou komen waarop ik niet meer de duurste verdediger te wereld zou zijn", zegt Van Dijk in gesprek met The Guardian. "Dat hoort bij de transfermarkt. Ik wens Harry veel succes. Bij de prijs hoort ook extra druk, maar bij een topclub als Manchester United krijg je daar sowieso wel mee te maken."

De 28-jarige Van Dijk leek niet veel last te hebben van de druk die zijn transfersom met zich meebracht. De oud-speler van FC Groningen dwong direct een basisplaats af bij Liverpool en is inmiddels niet meer weg te denken uit het elftal van manager Jürgen Klopp.

Van Dijk won vorig seizoen de Champions League met Liverpool en kende ook persoonlijk succes. De 26-voudig international van het Nederlands elftal werd door de Engelse spelersvakbond (PFA) uitgeroepen tot Speler van het Jaar.

Ole Gunnar Solskjaer en Harry Maguire. (Foto: Twitter/Manchester United)

'Niet makkelijk om alle druk van je af te schudden'

Van Dijk heeft dan ook advies voor zijn opvolger Maguire, die bij United een zesjarig contract heeft getekend. "Laat het beste van jezelf zien op het veld, geniet van het spelletje en denk niet aan alle andere dingen. Al is het niet eenvoudig om je voor alle druk af te sluiten", bekende de op een na duurste verdediger ter wereld

"Persoonlijk vind ik het fijn om dingen in perspectief te plaatsen. Er zijn aardig wat zaken op deze wereld die belangrijker zijn dan voetbal. Bovendien is het een voorrecht dat we dit als werk mogen doen. Je moet ervan genieten, al zal de druk altijd aanwezig zijn."

Voor United is Maguire pas de derde aanwinst deze transferperiode. De 26-jarige verdediger speelde in Engeland eerder voor Sheffield United, Hull City en Wigan Athletic.

De Premier League gaat deze week al van start. Liverpool neemt het vrijdag in eigen huis op tegen Norwich City en Manchester United speelt zondag op Old Trafford tegen concurrent Chelsea. De kans is groot dat Maguire in die wedstrijd zal debuteren.