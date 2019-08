Phillip Cocu is opgelucht en trots na zijn succesvolle competitiedebuut als manager van Derby County. De Nederlander leidde zijn ploeg maandagavond naar een 1-2-zege bij Huddersfield Town in het Championship.

"Ik ben extreem blij voor de spelers en het team", zegt Cocu op de site van Derby County. "We stonden voor een erg lastige uitwedstrijd, maar we speelden heel erg goed. Mijn spelers hebben de fans duidelijk laten zien dat ze trots zijn voor deze club te spelen."

Derby County sloeg halverwege de eerste helft twee keer toe via Tom Lawrence, die in zowel de 22e als 25e minuut scoorde. Karlan Grant benutte vrij snel daarna een strafschop, maar verder dan de aansluitingstreffer kwam de ploeg van Terence Kongolo en Juninho Bacuna niet in het eigen John Smith's Stadium.

Cocu kende zo een succesvol begin van zijn periode bij Derby County, waar hij deze zomer een vierjarig contract tekende als opvolger van de naar Chelsea vertrokken Frank Lampard. Onder leiding van Lampard haalden 'The Rams' vorig seizoen de play-offs voor promotie, maar in de beslissingswedstrijd was Aston Villa te sterk.

Cocu krijgt mogelijk Rooney als aanwinst

Ook dit seizoen hoopt Derby County een gooi te doen naar promotie richting de Premier League, en met de overwinning op Huddersfield - dat vorig seizoen nog op het hoogste niveau speelde - tankte Cocu het nodige vertrouwen. De Nederlander is vooral zijn matchwinner Lawrence dankbaar.

"Het waren fantastische doelpunten van Tom", prees Cocu zijn 25-jarige aanvaller. "Hij is een heel belangrijke speler voor ons en niet alleen op het gebied van creativiteit en productiviteit. Ook in defensief opzicht is hij van waarde voor de ploeg. Dit is een fantastisch begin van het seizoen voor hem."

Mogelijk krijgt Cocu nog meer aanvallende versterking, want Derby County doet er volgens de BBC alles aan om Wayne Rooney vast te leggen. "We zijn hard aan het werk om de selectie te completeren en we proberen altijd de beste speler voor een bepaalde positie te vinden", aldus Cocu. "Verder kan ik er niets over zeggen."

Derby County vervolgt de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Swansea City. De club uit Wales begon het nieuwe seizoen in het Championship afgelopen zaterdag met een 2-1-overwinning op Hull City.