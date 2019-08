Guus Til maakt per direct de overstap van AZ naar Spartak Moskou. Beide clubs maken maandag melding van de overgang van de middenvelder.

Met de transfer van Til, die vorig jaar tegen Portugal zijn enige interland voor Oranje speelde, is naar verluidt zo'n 18 miljoen euro gemoeid. Hij tekent een vierjarig contract in de Russische hoofdstad.

De 21-jarige Til ontbrak afgelopen weekend al in de selectie van AZ voor het thuisduel met Fortuna Sittard. Hij kwam donderdag wel in actie in de voorrondes van de Europa League tegen BK Häcken (0-3-zege).

Til doorliep de jeugdopleiding van AZ en maakte in het seizoen 2016/2017 zijn debuut voor de club. Hij speelde in totaal 76 competitieduels. De aanvoerder was daarin 23 keer trefzeker.

'Voorbeeld voor veel jeugdspelers'

Directeur voetbalzaken Max Huiberts van AZ gunt Til zijn overstap naar Moskou van harte. "Guus heeft als kind van de club een transfer naar een grote Russische club met rijke historie verdiend. Hij is een voorbeeld voor heel veel jeugdspelers. We wensen hem veel succes in Moskou."

De middenvelder liet zelf donderdag al weten dat de transfer aanstaande was. Hij werd tegen Häcken in de slotfase gewisseld door trainer Arne Slot.

"Het had alles weg van een afscheidswissel, hè", zei hij met een brok in zijn keel. "Ik ga de supporters en alles bij AZ wel missen. Ik ben in Alkmaar opgegroeid en opgebloeid. Dat vergeet je niet zomaar."