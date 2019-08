Donny van de Beek staat dinsdag bij Ajax gewoon in de basis in het duel in de derde voorrondes van de Champions League tegen PAOK Saloniki.

Coach Erik ten Hag kondigde maandag aan dat de door Real Madrid begeerde middenvelder gewoon zal spelen. "Hij is erbij en gaat spelen. Het is geen onderwerp geweest om hem niet op te stellen."

De Spaanse grootmacht zou volgens lokale media meer dan 50 miljoen euro overhebben voor de Oranje-international, die afgelopen zaterdag nog trefzeker was tegen Vitesse (2-2).

Ten Hag heeft de veel scorende Van de Beek hard nodig, wil Ajax net als vorig jaar de groepsfase van het miljoenenbal bereiken. Tegen Vitesse werden al de nodige kansen gemist.

Donny van de Beek was tegen Vitesse nog trefzeker. (Foto: Pro Shots)

'Hebben ervaring van vorig jaar'

"Het moet scherper", zei Ten Hag maandag dan ook. "We weten waar we moeten verbeteren, want Europees krijg je niet veel kansen. Tegen Vitesse hebben we veel gecreëerd, maar ook veel gemist."

"Aan de andere kant hebben wij natuurlijk de ervaring van vorig jaar", vervolgde Ten Hag, die door de FIFA genomineerd is tot beste coach van het jaar. "Ook toen moesten we hard strijden om in de groepsfase te komen. Dat waren hete avondjes en ook nu moeten we het hoofd koel houden."

De coach omschreef PAOK als de "lastigste ploeg die we hadden kunnen loten". "Het is een uitstekende tegenstander, die goed in elkaar zit en over veel aanvallende kracht beschikt. Ze hebben met Dimitris Pelkas en Diego Biseswar twee spelers waar we voor moeten opletten."

Dusan Tadic draagt ook tegen PAOK de aanvoerdersband. (Foto: Pro Shots)

Tadic nieuwe aanvoerder

Ten Hag bevestigde maandag dat Dusan Tadic dit seizoen de aanvoerder van Ajax is. De Serviër droeg tegen Vitesse al de band en dat zal hij dinsdag wederom doen. Daley Blind is de tweede aanvoerder van de Amsterdammers.

"Ik zou tot 1 september kunnen wachten, maar op het moment dat het duidelijk is, maken we het bekend. Zowel intern als extern is het duidelijk: Dusan is de aanvoerder."

PAOK-Ajax begint dinsdag om 19.00 uur. De winnaar speelt in de play-offs tegen APOEL Nicosia uit Cyprus of Qarabag uit Azerbeidzjan.