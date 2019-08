PSV, Feyenoord en AZ weten wie hun mogelijke tegenstanders in de play-offs van de Europa League zijn. De drie Nederlandse clubs moeten dan wel eerst de derde voorronde zien te overleven.

Als PSV het tweeluik met FK Haugesund overleeft, nemen de Eindhovenaren het in de play-offs op tegen het Oostenrijkse Austria Wien of Apollon Limassol uit Cyprus. Dat bleek maandag uit de loting van de UEFA in het Zwitserse Nyon.

Feyenoord wacht in de derde voorronde eerst een tweeluik met Dinamo Tbilisi en neemt het bij winst op de Georgiërs op tegen het Zweedse Norrköping of het Israëlische Hapoel Beer Sheva. AZ, dat donderdag het heenduel met het Oekraïense FC Mariupol speelt, wacht in de mogelijke play-offs het Belgische Royal Antwerp of het Tsjechische Viktoria Plzen.

Ook Ajax zat in de koker voor de play-offs van de Europa League. De Amsterdammers spelen in de derde voorronde van de Champions League eerst een tweeluik met PAOK. Als de Grieken doorgaan, dan speelt Ajax tegen Slovan Bratislava of FC Dundalk in de play-offs van de Europa League.

De ploeg van trainer Erik ten Hag zat eerder op maandag ook in de koker voor de loting van de play-offs in de Champions League. Als Ajax wint van PAOK, dan treft de landskampioen APOEL Nicosia of FK Qarabag.

PSV snel uitgeschakeld in Champions League-voorronde

PSV eindigde afgelopen seizoen op de tweede plek in de Eredivisie en mocht daardoor meedoen aan de tweede voorronde van de Champions League, maar de Eindhovenaren werden direct uitgeschakeld. FC Basel trok over twee wedstrijden aan het langste eind.

FC Utrecht zat niet in de koker voor de loting van de play-offs van de Europa League. De Domstedelingen stroomden net als AZ in de tweede voorronde in, maar werden op pijnlijke wijze uitgeschakeld door het Bosnische HSK Zrinjski Mostar.

De heenwedstrijden in de derde voorronde van de Europa League staan donderdag op het programma. De returns volgen een week later. De heenduels in de play-offs zijn op donderdag 22 augustus en de returns vinden wederom een week later plaats.

Vorig seizoen wist geen enkele Nederlandse club zich voor de Europa League te plaatsen. Ajax en PSV deden mee in de groepsfase van de Champions League en Feyenoord, AZ en Vitesse redden het niet in de voorrondes van de Europa League.

