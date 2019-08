Lionel Messi heeft maandag op de training van FC Barcelona een kuitblessure opgelopen. De Argentijn zal daardoor niet met de rest van de selectie naar de Verenigde Staten reizen voor het trainingskamp.

Messi stond maandag pas voor de eerste keer op het trainingsveld van Barcelona in aanloop naar het nieuwe seizoen. De sterspeler van de Catalanen besloot de training te staken vanwege pijn in zijn rechterbeen en uit onderzoeken bleek dat hij een kuitblessure heeft.

De 32-jarige Messi genoot de laatste weken van een vakantie, nadat hij deze zomer met Argentinië meedeed aan de Copa América. 'La Albiceleste' werd in de halve finales uitgeschakeld, maar eindigde als derde door een zege op Chili in de troostfinale.

Het is niet bekend hoelang Messi uit de roulatie is. Barcelona vertrekt deze week naar de Verenigde Staten, waar de ploeg van trainer Ernesto Valverde donderdag en zaterdag een oefenwedstrijd speelt tegen Napoli. Messi blijft zogezegd in Barcelona om te werken aan zijn herstel.

Frenkie de Jong wel in Barcelona-selectie

Barcelona speelde zondagavond in Camp Nou nog een oefenwedstrijd tegen Arsenal om de Trofeu Joan Gamper. De Spanjaarden wonnen die wedstrijd met 2-1 door een doelpunt van oud-Ajacied Luis Suárez in de laatste minuut.

Frenkie de Jong maakte tegen Arsenal zijn officieuze basisdebuut en werd verkozen tot beste speler van het vriendschappelijke duel. De oud-Ajacied zit in tegenstelling tot de geblesseerde Messi wel in de selectie voor het trainingskamp in de VS.

Barcelona bereidt zich voor op het nieuwe seizoen, dat op vrijdag 16 augustus van start gaat. De regerend landskampioen gaat dan op bezoek bij Athletic Club.

