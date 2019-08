RKC Waalwijk heeft zich maandag versterkt met doelman Mike Grim. De zoon van hoofdtrainer Fred Grim tekent een contract tot medio 2020 bij de Eredivisionist.

De 22-jarige Grim gaat bij RKC een keeperstrio vormen met eerste doelman Etienne Vaessen en Kees Heemskerk. De Noord-Hollander komt over van IJsselmeervogels, dat uitkomt in de Tweede Divisie. Hij zou daar zijn eerste seizoen ingaan, maar kiest dus voor RKC.

"We waren al enige tijd op zoek naar een extra doelman ter versterking van onze selectie", zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld op de site van RKC. "In de persoon van Mike hebben we deze nu gevonden. Mike krijgt in Waalwijk de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen en zijn potentie te laten zien."

Grim doorliep een deel van de jeugdopleiding van AZ en Ajax en maakte in 2015 de overstap naar Almere City, waar hij uitkwam voor het beloftenelftal. Bij Almere - waar vader Fred tussen 2012 en 2015 hoofdtrainer van de hoofdmacht was- keepte hij afgelopen seizoen 25 wedstrijden in de Tweede Divisie.

RKC, dat afgelopen seizoen promotie naar de Eredivisie afdwong, begon de competitie zaterdag met een 3-1-nederlaag tegen VVV-Venlo. De Brabanders nemen het zondag voor eigen publiek op tegen AZ, dat na één speelronde koploper is.

