Edson Álvarez kan dinsdag in de wedstrijd tegen PAOK zijn debuut voor Ajax maken. De Mexicaanse aankoop reist mee met de selectie van de Amsterdammers voor het duel in de tweede voorronde van de Champions League.

De 21-jarige Álvarez kwam halverwege juli over van Club América. Vorige week ontving hij zijn werkvergunning, waardoor hij voor het eerst mocht meetrainen met de Ajax-selectie.

Zaterdag zat de voetballer tijdens de Eredivisie-wedstrijd tegen Vitesse (2-2) in het GelreDome nog op de tribune. Mogelijk maakt Álvarez dinsdag tegen PAOK wel speelminuten, al moeten er van de 23 Ajax-spelers die maandag in het vliegtuig stapten nog wel een paar op de tribune in het Toumba Stadion in Thessaloniki plaatsnemen.

Lasse Schöne behoort niet tot de selectie, omdat de Deen binnenkort zijn transfer naar Genoa afrondt. De 33-jarige Schöne moet alleen nog medisch gekeurd worden bij de Serie A-club en tekent dan een contract voor twee seizoenen.

Ajax moet na PAOK nog een ronde overleven

PAOK tegen Ajax begint dinsdag om 19.00 uur en staat onder leiding van de Sloveense scheidsrechter Slavko Vincic. De return is een week later om 20.30 uur in de Johan Cruijff ArenA.

Mocht Ajax te sterk zijn voor de Griekse landskampioen dan moet het nog een play-off overleven voor een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League. Als Ajax wordt uitgeschakeld wacht hun een play-off voor kwalificatie voor de groepsfase van de Europa League.

In 2010 en in 2016 was PAOK ook al tegenstander van Ajax in de voorronde van de Champions League. Beide keren ging de Amsterdamse club door.

Bekijk het volledige programma in de voorronde van de Champions League