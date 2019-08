Atlético Madrid-trainer Diego Simeone snapt weinig van het transferbeleid van Real Madrid. De Argentijn vindt dat de aartsrivaal een voorbeeld moet nemen aan andere clubs.

"Ajax heeft een heel duidelijke manier van spelen, net als Barcelona en Juventus. Atlético Madrid heeft dat ook, maar Real Madrid heeft bijvoorbeeld totaal geen eigen stijl", zegt Simeone tegen El Mundo Deportivo.

"Zij spelen op basis van het talent in de selectie en presenteren zichzelf steeds weer op een andere manier. De stijl van Real Madrid wordt bepaald door de portemonnee."

Real tastte deze zomer al diep in de buidel. De 'Koninklijke' versterkte zich voor in totaal ruim 300 miljoen euro met Eden Hazard, Luka Jovic, Éder Militão, Ferland Mendy en Rodrygo en zou ook concrete interesse hebben in Ajacied Donny van de Beek.

"Het is altijd weer afwachten wie ze gaan halen, want ze kopen eigenlijk nooit gericht in. Het zijn altijd weer andere type spelers", stelt Simeone.

Ajacied Donny van de Beek zou zomaar eens de volgende aanwinst van Real Madrid kunnen worden. (Foto: Pro Shots)

Simeone zou nooit kunnen werken bij Real

Simeone benadrukt dan ook dat hij niet voor Real zou kunnen werken. Begin dit jaar verlengde hij zijn contract bij Atlético nog met twee jaar tot medio 2022. Straks begint Simeone aan alweer zijn negende seizoen bij 'Los Colchoneros'.

"Wanneer je als trainer bij een club komt, moet je de historie van de club leren begrijpen. Als je die historie niet begrijpt, kun je beter niet tekenen. Dan wordt het namelijk nooit een succes."

"Als ik de essentie van een club niet snap, dan kan ik er niet werken. Als trainer moet je jouw speelstijl aanpassen aan de historie van een club, zonder je eigen identiteit als coach te verliezen."

La Liga start over twee weken. Atlético speelt op zondag 18 augustus thuis tegen Getafe, Real gaat op zaterdag 17 augustus op bezoek bij Celta de Vigo en titelverdediger FC Barcelona opent op vrijdag 16 augustus de competitie uit tegen Athletic Bilbao.