Liverpool-manager Jürgen Klopp vindt dat zijn ploeg zondag heeft aangetoond klaar te zijn voor het nieuwe seizoen. 'The Reds' verloren de strijd om de Community Shield na strafschoppen van Manchester City, maar dat deert de Duitser niet.

"Ik kan hier gewoonweg niet teleurgesteld over zijn", zei Klopp na het duel op Wembley tegen Engelse media. "We hebben het echt heel erg goed gedaan, vooral in de tweede helft. Dat is voor mij veel belangrijker dan een overwinning, want we weten nu dat we nog steeds een hoog niveau kunnen aantikken."

City stond lange tijd op voorsprong dankzij een doelpunt van Raheem Sterling in de twaalfde minuut, maar Liverpool knokte zich in de tweede helft terug en kwam via invaller Joel Matip een kwartier voor tijd op gelijke hoogte.

Mohamed Salah leek Liverpool met een handige boogbal naar de zege te koppen, maar door een spectaculaire omhaal van Kyle Walker dwong City strafschoppen af. In die beslissende penaltyserie was Georginio Wijnaldum de enige speler die miste.

"Eén redding heeft deze wedstrijd beslist", blikte Klopp terug. "Onze tweede helft was gewoon echt heel erg goed. Natuurlijk zal Manchester City er over een paar weken beter voor staan, maar het is een heel goed teken dat we zoveel kansen creëerden tegen dit elftal. Het resultaat was minder, maar het spel is voor mij heel erg belangrijk."

Guardiola blij met test voor spelers

Ook City-manager Josep Guardiola is lovend over het niveau van de wedstrijd tussen de kampioen en de nummer twee van afgelopen seizoen. De 48-jarige Spanjaard vindt het prettig dat zijn ploeg alvast kon oefenen tegen een topteam.

"Het was van beide kanten een ongelooflijke finale", zei Guardiola. "Geen enkel team kan negentig minuten domineren. In het laatste kwartier waren we uitgeput, waardoor Liverpool kansen kreeg om te winnen."

"Voor beide ploegen was dit een mooie test in aanloop naar het seizoen. Het is fijn voor de spelers dat ze nu al te maken hebben gehad met het niveau dat ze dit seizoen tegen gaan komen. Het verschil is echt te verwaarlozen."

Het Premier League-seizoen gaat komend weekend al van start. Liverpool begint de competitie vrijdag met een thuiswedstrijd tegen Norwich City, Manchester City gaat een dag later op bezoek bij West Ham United.

