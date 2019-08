Jan-Arie van der Heijden heeft nog maar eens benadrukt dat hij wil vertrekken bij Feyenoord. De centrale verdediger kreeg zondag in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam (2-2) een basisplek, maar dat verandert niets voor hem.

"Ik wil nog steeds weg", zei de 31-jarige Van der Heijden na het gelijkspel in De Kuip tegen FOX Sports. "Ik ben er wel mee bezig, maar van een vertrek is op dit moment geen sprake. Feyenoord wil me niet laten gaan."

Van der Heijden stond afgelopen jaren onder trainer Giovanni van Bronckhorst vrijwel altijd in de basis, maar onder Jaap Stam is dat anders. De nieuwe Feyenoord-coach speelde in de voorbereiding met een centrum bestaande uit Eric Botteghin en Sven van Beek, waardoor Van der Heijden zijn kansen op speeltijd zag afnemen.

Door de enkelblessure van Van Beek - de verdediger raakte onlangs geblesseerd in een oefenwedstrijd tegen Southampton - stond Van der Heijden zondag tegen Sparta gewoon weer aan de aftrap. Hij vond het niet lastig om zich op te laden voor het duel.

"Ik baal van mijn rol, maar ik blijf een professional", benadrukte Van der Heijden. "Bovendien heb ik ook niet te horen gekregen dat ik op de bank zou belanden. Het is dan ook niet lastig voor mij om in actie te komen. Ik speel voor een hartstikke mooie club waar ik altijd honderd procent voor zal blijven geven."

Jan-Arie van der Heijden stond tegen Sparta in de basis. (Foto: Pro Shots)

'We verliezen de bal te vaak'

Van der Heijden, die tot dusver al 118 officiële wedstrijden voor Feyenoord op zijn naam heeft staan en als basisspeler zijn bijdrage leverde aan de historische landstitel in 2017, kende met de Rotterdammers een valse start van het nieuwe Eredivisie-seizoen door gelijk te spelen tegen Sparta.

De voormalige Ajacied baalt vooral van de manier waarop zijn ploeg de doelpunten weggaf tegen zijn stadgenoot. "We verliezen te vaak de bal op momenten dat we dat juist niet moeten doen. Daar moeten we van leren", benadrukte Van der Heijden.

"Sparta heeft naar hun kwaliteiten heel goed gespeeld, want ze stonden compact en kwamen er soms gevaarlijk uit. In de eerste helft maakten we het onszelf soms lastig met moeilijke passes. We wilden graag op voorsprong komen, maar gaven de doelpunten te makkelijk weg. Daarom is dit resultaat ook zuur."

Feyenoord krijgt volgende week tegen sc Heerenveen de kans op revanche, maar de nummer drie van vorig seizoen komt donderdag eerst in actie tegen Dinamo Tbilisi in de derde voorronde van de Europa League. De ploeg van Stam begint met een thuiswedstrijd.

