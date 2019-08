Alfons Groenendijk hoopt dat het bestuur van ADO Den Haag er snel voor zorgt dat de selectie op peil is. De trainer van de Eredivisionist baalt van de huidige situatie.

Groenendijk heeft een aantal blessures binnen zijn ploeg en de transfer van sterspeler Nasser El Khayati naar Qatar SC is nog altijd niet rond. Zondag werd de competitie begonnen met een 2-4-nederlaag tegen FC Utrecht.

"Het duurt allemaal vrij lang en het is onrustig. Wat ik zou willen, is dat het clubbelang uiteindelijk vooropstaat. Iedereen wil een zo goed mogelijk ADO zien en het is duidelijk dat we een lange weg te gaan hebben wat dat betreft", aldus Groenendijk bij FOX Sports.

"Ze zeggen weleens dat je een jasje uitdoet, maar met de blessuregevallen van vandaag is dat een hele jas. Intern weten ze hoe ik erover denk. Het is altijd vervelend als je belangrijke spelers kwijtraakt en geblesseerde spelers hebt."

In vergelijking met vorig seizoen mist Groenendijk onder anderen de vertrokken Giovanni Troupée, Sheraldo Becker en Melvyn Lorenzen. Verdediger Milan van Ewijk en spits Michiel Kramer werden aangetrokken.

'Je moet weten waar je mee bezig bent'

De 55-jarige Groenendijk hoopt dat het bestuur de ernst van de situatie inziet. "We hebben voor hetere vuren gestaan, dus het gaat me veel te ver om nu in paniek te raken", zegt hij.

"Maar we moeten wel alert zijn en moeten weten dat het niet vanzelf gaat. Ik hoop dat de mensen die niet voor niets in de top van een voetbalclub zitten, dat ook beseffen. Dat ze daarnaar gaan handelen."

"Je moet weten waar je mee bezig bent. De egootjes vind ik niet zo belangrijk. Het clubbelang moet gediend worden en that's it. Wat dat betreft hoop ik dat het heel snel weer de goede kant op gaat."

In de jacht op de eerste punten van het seizoen staat ADO volgende week opnieuw voor een zware opgave, want zondag wacht een uitduel met PSV. Zes dagen later spelen de Hagenaars thuis tegen Sparta Rotterdam.