Steven Berghuis is blij met zijn contractverlenging bij Feyenoord. De 27-jarige aanvaller zag het niet zitten om deze zomer de gevoelige overstap te maken naar PSV.

"Dat lijkt me duidelijk. Anders zou ik hier niet tot 2022 bijtekenen toch?", aldus Berghuis na het 2-2-gelijkspel thuis tegen Sparta Rotterdam in de eerste wedstrijd van het Eredivisie-seizoen, waarin hij de 1-1 maakte.

PSV zag in Berghuis een goede opvolger voor Hirving Lozano of Steven Bergwijn, die in de belangstelling staan van meerdere clubs, maar Feyenoord weigerde mee te werken aan een transfer.

"Er was interesse", erkende Berghuis. "Maar ik zie hier voldoende perspectief. We hebben een nieuwe trainer en een paar grote talenten. Ik zie hier wel mogelijkheden."

Berghuis' trainer Jaap Stam is op zijn beurt blij dat een van zijn belangrijkste spelers langer blijft. "Hij kan wedstrijden voor ons beslissen. Logisch dat ik verheugd ben dat hij voor ons heeft gekozen."

Steven Berghuis glijdt de 1-1 binnen tegen Sparta Rotterdam. (Foto: Pro Shots)

'Ook ik had moeten scoren'

Berghuis baalde wel van het teleurstellende gelijkspel tegen Sparta. Feyenoord stelde weliswaar diep in de blessuretijd van de tweede helft een punt veilig, maar dat zorgde niet voor feestvreugde in De Kuip.

"We hebben voldoende kansen gehad. Ook ik had moeten scoren met die kopbal. Mijn volgende kopbal gaat erin. Maar we geven de goals ook nog te makkelijk weg", doelde Berghuis op beide doelpunten van Sparta.

"Dat deden we in de voorbereiding ook al. Daar moeten we richting donderdag weer eens goed naar kijken. We moeten soms beter opgesteld staan en op het juiste moment een kleine overtreding durven te maken."

Feyenoord speelt donderdag de heenwedstrijd in de derde voorronde van de Europa League thuis tegen Dinamo Tbilisi en hervat volgende week de competitie met een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen.