John van den Brom vindt het logisch dat hij zich zondag even liet gaan tegenover Václav Cerny tijdens het uitduel met ADO Den Haag. De FC Utrecht-coach verwijt de aanvaller dom gedrag.

Cerny, die deze zomer overkwam van Ajax, had in de eerste helft een gele kaart gehad en ontsnapte na rust bij een opstootje aan een tweede. Toen hij in de 52e minuut gewisseld werd, gaf Van den Brom hem de wind van voren.

"Ik waarschuwde hem in de rust en zei dat hij met zijn hoofd moest spelen. Hij pakte al een domme gele kaart op eigen helft", zei Van den Brom voor de camera van FOX Sports.

"Direct na rust had kwam hij in een situatie waarbij het zomaar zijn tweede gele kaart had kunnen zijn en wij met tien man zouden komen te staan. Dat pik ik niet en dat heb ik hem duidelijk gemaakt."

Halverwege was de stand in het Cars Jeans Stadion 2-2. In de tweede helft liep FC Utrecht, dat aanvankelijk tegen een 2-0-achterstand aan keek, uit naar een 2-4-overwinning.

'Het is nu klaar'

De 52-jarige Van den Brom hoopt dat Cerny heeft geleerd van het incident. "Als je al geel hebt, moet je niet in dit soort situaties terechtkomen. Dat heb ik hem even verteld. Ik vond het spelen met vuur en dat is niet nodig", aldus de coach.

Overigens heeft de aanvaring tussen de twee geen verdere gevolgen, want volgens Van den Brom is alles uitgesproken.

"Het is nu klaar. Ik heb het in de kleedkamer ook even tegen de rest gezegd. Hij is een jonge jongen die zich heel graag wil bewijzen en is een goede speler. We hebben hem niet voor niets gehaald, maar er zijn ook nog dingen die hij kan leren. Dan is dit de enige manier."

De overwinning op ADO betekende voor FC Utrecht revanche voor de vroege Europese uitschakeling. De Domstedelingen staan in de volgende speelronde op eigen veld tegenover PEC Zwolle.

Václav Cerny in duel met Milan van Ewijk van ADO Den Haag (Pro Shots)