De traditionele top drie heeft voor het eerst in 31 jaar punten verspeeld in de openingswedstrijd in de Eredivisie.

Landskampioen Ajax begon het nieuwe seizoen zaterdag met een 2-2-gelijkspel bij Vitesse. PSV verspeelde vervolgens twee punten bij FC Twente (1-1), waarna Feyenoord zondag evenmin tot een zege kwam. Tegen Sparta Rotterdam werd het 2-2.

Het was voor het laatst in het seizoen 1988/1989 dat de traditionele top drie niet tot een zege kwam in de eerste wedstrijd van het seizoen.

Feyenoord en PSV speelden destijds tegen elkaar. De wedstrijd in De Kuip eindigde in 2-2. Ajax ging zelfs met 2-1 ten onder tegen Fortuna Sittard.

Ajax kwam niet verder dan 2-2 bij Vitesse. (Foto: Pro Shots)

Ook vorig jaar valse start Ajax en Feyenoord

Ajax en Feyenoord verspeelden ook vorig jaar punten tijdens de eerste speelronde. Feyenoord verloor met 2-0 bij De Graafschap, terwijl Ajax met 1-1 gelijkspeelde tegen Heracles Almelo.

PSV wist toen wel te winnen, met liefst 4-0 van FC Utrecht. Ook de twaalf duels daarna werden een prooi voor de ploeg van trainer Mark van Bommel.

De Eindhovenaren spelen in de tweede speelronde op zondag thuis tegen ADO Den Haag, terwijl Feyenoord die dag op bezoek gaat bij sc Heerenveen. Ajax speelt een dag eerder thuis tegen FC Emmen.

PSV speelde met 1-1 gelijk bij FC Twente. (Foto: Pro Shots)

